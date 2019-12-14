Зоря - Шахтар: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
18 тур
Зоря - Шахтар
Арбітр: Віталій Романов (Дніпро) провів 88 ігор в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 43 матчі: +5=1-37 м’ячі 30-110
На полі Зорі — 21 матч: +2=0-19 м’ячі 15-58
В УПЛ зіграно 41 матч: +5=1-35 м’ячі 27-104
На полі Зорі — 20 матчів: +2=0-18 м’ячі 12-54
Останній матч на полі Зорі — 19.05.2019. 29-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Зоря — Шахтар — 0:1
Гол: Жуніор Мораес (11).
Одну з трьох своїх найбільших поразок в Чемпіонатах Зоря зазнала саме від Шахтаря — 1:7 (30.10.2015 р.).
Зоря найбільше голів за один матч в УПЛ пропустила саме у гру з Шахтарем — 1:7 (30.10.2015 р.).
Гравці Шахтаря на полі луганського клубу забивають голи у всіх 20-ти іграх УПЛ — 54 м'ячі.
Цікаві факти та можливі події
Шахтар не знає поразок в Чемпіонатах з 11 серпня 2018 року вже 46 матчів поспіль: +39=7, а на чужих полях- 22 гри: +20=2.
Переможна домашня серія Зорі триває 4 гри.
Зоря на своєму полі не пропускає голів з 19 жовтня впродовж 343-х хвилин.
Безнічийна серія Зорі триває в УПЛ 7 ігор: 6 перемог та одна поразка.
Гравці Зорі з 1 вересня якщо забивають голи в Чемпіонаті, то не менше 2-х м’ячів за гру.
Зоря з 21 вересня більше одного голу за матч в Чемпіонаті не пропускає — 10 ігор.
20-й гол в УПЛ можуть забити Дентіньо, Віктор Коваленко, 15-й — Сергій Болбат, Тарас Степаненко (усі — Шахтар), 10-й — Назарій Русин (Зоря).
Воротар Зорі Микита Шевченко з початку Чемпіонату виступає без замін.