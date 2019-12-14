Зоря - Шахтар: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

18 тур

Зоря - Шахтар

Арбітр: Віталій Романов (Дніпро) провів 88 ігор в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 43 матчі: +5=1-37 м’ячі 30-110

На полі Зорі — 21 матч: +2=0-19 м’ячі 15-58

В УПЛ зіграно 41 матч: +5=1-35 м’ячі 27-104

На полі Зорі — 20 матчів: +2=0-18 м’ячі 12-54

Останній матч на полі Зорі — 19.05.2019. 29-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Зоря — Шахтар — 0:1

Гол: Жуніор Мораес (11).

Одну з трьох своїх найбільших поразок в Чемпіонатах Зоря зазнала саме від Шахтаря — 1:7 (30.10.2015 р.).

Зоря найбільше голів за один матч в УПЛ пропустила саме у гру з Шахтарем — 1:7 (30.10.2015 р.).

Гравці Шахтаря на полі луганського клубу забивають голи у всіх 20-ти іграх УПЛ — 54 м'ячі.

Цікаві факти та можливі події

Шахтар не знає поразок в Чемпіонатах з 11 серпня 2018 року вже 46 матчів поспіль: +39=7, а на чужих полях- 22 гри: +20=2.

Переможна домашня серія Зорі триває 4 гри.

Зоря на своєму полі не пропускає голів з 19 жовтня впродовж 343-х хвилин.

Безнічийна серія Зорі триває в УПЛ 7 ігор: 6 перемог та одна поразка.

Гравці Зорі з 1 вересня якщо забивають голи в Чемпіонаті, то не менше 2-х м’ячів за гру.

Зоря з 21 вересня більше одного голу за матч в Чемпіонаті не пропускає — 10 ігор.

20-й гол в УПЛ можуть забити Дентіньо, Віктор Коваленко, 15-й — Сергій Болбат, Тарас Степаненко (усі — Шахтар), 10-й — Назарій Русин (Зоря).

Воротар Зорі Микита Шевченко з початку Чемпіонату виступає без замін.