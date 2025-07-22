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Друг Хорнера назвав реальну причину його звільнення з Ред Булл

Володимир Максименко — 22 липня 2025, 13:20
Друг Хорнера назвав реальну причину його звільнення з Ред Булл
Крістіан Хорнер
Формула-1

Друг Крістіана Хорнера назвав справжню, на його думку, причину звільнення фахівця з Ред Булл.

Про це він на умовах анонімності розповів The Sun.

"Крістіана викликали на зустріч у Лондон, де він й гадки не мав, про що йтиме мова. Новина про звільнення дійсно шокувала його.

Весь британський персонал дуже відданий йому, тому вони вже роздумують над тим, щоб звільнитись з Ред Булл. Це була цілеспрямована атака на Хорнера, яка розпочалась ще 18 місяців назад.

Насправді босів Ред Булл дуже бісило, що австрійською командою керують англійці, що фактично її побудовано в Лондоні", – розповів друг Хорнера.

Нагадаємо, що 9 липня Ред Булл оголосив про звільнення Крістіана Хорнера з посади керівника команди Формули-1.

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Ця новина стала справжнім шоком для Хорнера, який приніс команді шість Кубків конструкторів. При цьому колишній власник Ф-1 Берні Екклстоун виправдав це рішення "биків". 

Згодом з'явилась інформація про те, що фахівець вимагатиме з команди 50 мільйонів доларів за дострокове розірвання контракту.

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