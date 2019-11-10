Зоря переграла Колос у 14 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 14-го туру чемпіонату України Зоря на своєму полі перемогла Колос (2:0).

Перший гол в грі на 31-й хвилині забив Владлен Юрченко, який реалізував пенальті.

Колос догравав матч удев'ятьох - у другому таймі з поля було видалено Віталія Гавриша та Євгена Морозка. Між двома вилученнями команда з Ковалівки втратила шикарний шанс зрівняти рахунок - Олександр Волков не забив пенальті.

У компенсований час зняв всі питання про переможця матчу Владислав Кочергін, який забив другий м'яч.

Зоря не програє в чемпіонаті України протягом уже семи матчів. Команда Віктора Скрипника піднялася на друге місце, набравши 28 очок.

Колос же програв п'ятий матч в чемпіонаті поспіль. Команда Руслана Костишина з 14-ма очками розташувалася на восьмому місці.

У наступному турі Зоря зіграє з Олександрією на виїзді, Колос прийме Десну.

Чемпіонат України, УПЛ

14 тур

10 листопада

Зоря - Колос 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Юрченко, 2:0 - 90+1 Кочергін

Зоря: Шевченко, Іванісеня, Каменюка, Вернидуб, Юрченко, Кочергін (Хомченовский, 90), Лєднєв, Чеберко, Кабаев (Будківский, 83), Михайличенко, Русин (Луньов, 83).

Колос: Волинец, Мигунов, Парамонов, Зозуля, Гавриш, Оріховський, Милько, Морозко, Задоя (Кізілатеш, 84), Ільїн (Волков, 61), Лисенко (Кожушко, 69).

Попередження:

Гавриш (30), Кабаев (61).

Видалення:

Гавриш (55), Морозко (77).