Маріуполь - Колос: прев'ю матчу УПЛ

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Чемпіонат України, УПЛ

12 тур

Маріуполь - Колос

Арбітр: Юрій Можаровський (Львів) провів 132 матчі в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 4 матчів: +3=0-1 м’ячі 7-4

На полі Маріуполя — 1 матчі: +1=0-0 м’ячі 3-1

В УПЛ зіграно 1 матч: +0=0-1 м’ячі 1-2

На полі Маріуполя: раніше не зустрічалися.

Останній матч на полі Маріуполя — 21.05.2017. 32-й тур Чемпіонату України-2016/2017 у Першій лізі

Маріуполь — Колос — 3:1

Голи: 0:1 — О. Бондаренко (6), 1:1 — О. Поздєєв-автогол (24), 2:1 — Д. Кожанов (34), 3:1 — Д. Кожанов (57).

Колос свою першу перемогу в УПЛ здобув саме над Маріуполем (30.07.2019 р.).

Цікаві факти та можливі події

Маріуполь може зазнати 90-ї домашньої поразки в УПЛ.

Пропускна клубна рекордна серія Колоса в Чемпіонаті з 22 вересня триває 4 гри — 12 м’ячів.

Безголева серія ковалівців в УПЛ триває 226 хвилин і до повторення клубного антирекорду залишилося 27 хвилин.

З 11 серпня цього року гравці Маріуполя більше одного голу за матч в Чемпіонаті не забивають — 9 ігор.

10-й гол в УПЛ може забити Владислав Вакула (Маріуполь).

Азовці при Олександру Бабичу можуть в Чемпіонатах пропустити 100-й гол (ще 2 м’ячі).

Колос проведе 1-й матч в УПЛ при арбітру Юрію Можаровському.

Асистент арбітра Дмитро Козорезов (Одеса) проведе 20-й матч в Чемпіонатах.