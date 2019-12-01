Маріуполь - Шахтар: прев'ю матчу УПЛ

"Гірники" перемагають азовський клуб впродовж 13-ти матчів поспіль

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

16 тур

Маріуполь - Шахтар

Арбітр: Анатолій Абдула (Харків) провів 116 ігор в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 48 матчів: +0=3-45 м’ячі 29-130

На полі Маріуполя — 25 матчів: +0=2-23 м’ячі 16-61.

В УПЛ зіграно 43 матчі: +0=3-40 м’ячі 26-114

На полі Маріуполя — 21 матчі: +0=2-19 м’ячі 14-50.

Останній матч на полі Маріуполя:

28.04.2019. 26-й тур чемпіонату України-2018/2019

Маріуполь — Шахтар — 0:1

Гол: Веллінгтон Нем (12).

Гірники перемагають азовський клуб з 19 жовтня 2013 року впродовж 13-ти матчів поспіль.

Шахтар забиває голи Маріуполю у всіх матчах в УПЛ.

Серед чинних гравців найкращий голеадор попередніх матчів — Марлос із Шахтаря (5 м’ячів).

Цікаві факти та можливі події

Шахтар може забити 1800-й гол в Чемпіонатах (ще 2 м’ячі).

Маріуполь може зазнати 90-ї домашньої поразки в УПЛ.

Шахтар не знає поразок в Чемпіонатах з 11 серпня 2018 року вже 44 матчі поспіль: +38=6, а в гостях — 21 матч: +20=1.

"Гірники" в гостях не пропускають голів в УПЛ впродовж 501 хвилини.

Азовці не своєму полі не програють в Чемпіонаті 3 гри поспіль: +2=1.

20-й гол в УПЛ можуть забити Дентиньо, Віктор Коваленко, 15-й — Сергій Болбат, Тарас Степаненко (усі — Шахтар).

Маріуполь при Олександру Бабичу може в УПЛ 20-й раз зіграти внічию.