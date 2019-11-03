Динамо - Львів: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат країни, УПЛ
13 тур
Динамо - Львів
Арбітр: Анатолій Абдула (Харків) провів 115 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 9 матчів: +6=1-2 м’ячі 13-6 – всі в УПЛ
На полі Динамо – 4 матчі: +2=1-1 м’ячі 3-2
Останній матч на полі Динамо – 26.05.2019. 31-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Динамо – Львів – 2:1
Голи: 0:1 – Алвару (16), 1:1 – А. Бєсєдін (78). 2:1 – М. Бурда (84).
Безнічийна серія Динамо в матчах зі Львовом з 25 лютого 2018 року триває 8 ігор: 6 перемог та 2 поразки.
Цікаві факти та можливі події
420-й домашній матч Динамо в УПЛ, у тому числі 40-й при Олексію Михайличенку.
Чинна гольова серія Динамо в УПЛ розпочалася 28 квітня цього року, саме в матчі зі Львовом і триває 19 ігор – 34 м’ячі.
Безвиграшний серіал Львова триває в УПЛ 7 матчів: 2 нічиї та 5 поразок.
Динамівці не програють в Чемпіонаті 6 матчів поспіль: +5=1.
Безгольова гостьова серія Львова триває в Чемпіонаті 271 хвилину.
У другому для себе клубі УПЛ в ролі головного тренера дебютує Егіше Мелікян, який у 2017 році очолював кам’янську Сталь (10 турів).
Динамо при Олексію Михайличенку може зазнати 10-ї поразки в Чемпіонатах.
Сергій Борзенко та Антон Братков (обоє – Львів) з початку Чемпіонату виступають без замін.
Асистент арбітра Віктор Нижник (Вінниця) проведе 30-й матч в УПЛ.