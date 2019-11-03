Динамо - Львів: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат країни, УПЛ

13 тур

Динамо - Львів

Арбітр: Анатолій Абдула (Харків) провів 115 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 9 матчів: +6=1-2 м’ячі 13-6 – всі в УПЛ

На полі Динамо – 4 матчі: +2=1-1 м’ячі 3-2

Останній матч на полі Динамо – 26.05.2019. 31-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Динамо – Львів – 2:1

Голи: 0:1 – Алвару (16), 1:1 – А. Бєсєдін (78). 2:1 – М. Бурда (84).

Безнічийна серія Динамо в матчах зі Львовом з 25 лютого 2018 року триває 8 ігор: 6 перемог та 2 поразки.

Цікаві факти та можливі події

420-й домашній матч Динамо в УПЛ, у тому числі 40-й при Олексію Михайличенку.

Чинна гольова серія Динамо в УПЛ розпочалася 28 квітня цього року, саме в матчі зі Львовом і триває 19 ігор – 34 м’ячі.

Безвиграшний серіал Львова триває в УПЛ 7 матчів: 2 нічиї та 5 поразок.

Динамівці не програють в Чемпіонаті 6 матчів поспіль: +5=1.

Безгольова гостьова серія Львова триває в Чемпіонаті 271 хвилину.

У другому для себе клубі УПЛ в ролі головного тренера дебютує Егіше Мелікян, який у 2017 році очолював кам’янську Сталь (10 турів).

Динамо при Олексію Михайличенку може зазнати 10-ї поразки в Чемпіонатах.

Сергій Борзенко та Антон Братков (обоє – Львів) з початку Чемпіонату виступають без замін.

Асистент арбітра Віктор Нижник (Вінниця) проведе 30-й матч в УПЛ.