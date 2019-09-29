Зоря забила 5 м’ячів у ворота Олімпіка

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 вересня, донецький Олімпік зустрічався із луганською Зорею.

Наприкінці першого тайму пряму червону картку отримав гравець Олімпіка Ксьонз. Одразу через три хвилини після цього гості змогли відкрити рахунок у матчі, відзначився Юрченко.

У другій половині гри гравці Зорі забили ще чотирі м’ячі у ворота Олімпіка, дубль на оформив нападник Назарій Русин.

Чемпіонат України - Українська Прем'єр-ліга

29 вересня, 9 тур

Олімпік - Зоря 0:5 (0:1)

Голи: 1:0 – 40 Юрченко, 2:0 – 53 Русин, 3:0 – 73 Леднєв, 4:0 – 80 Кабаєв, 5:0 – 88 Русин

Олімпік: Володимир Кринська - Євген Цимбалюк, Павло Лук'янчук, Дмитро Гришко - Павло Ксьонз, Євген Пасіч, Фабінью (Роман Вантух, 46), Сергій Політило, Максим Тейшейра, Демір Імері (Жоффрей Чінеду, 77) - Матар Дьє.

Зоря: Микита Шевченко - Йёль Абу Ханна (Микита Каменюка, 65), Олександр Тимчик, Віталій Вернидуб - Дмитро Іванисеня, Владислав Кочергін (Ігор Чайковський, 78), Владлен Юрченко (Леван Арвеладзе, 71), Євген Чеберко, Богдан Ледньов - Назарій Русин, Владислав Кабан.

Вилучення: 37 Павло Ксьонз

Попередження: Йоль Абу Ханна (49), Євген Чеберко (89).

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