Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 вересня, донецький Олімпік зустрічався із луганською Зорею.
Наприкінці першого тайму пряму червону картку отримав гравець Олімпіка Ксьонз. Одразу через три хвилини після цього гості змогли відкрити рахунок у матчі, відзначився Юрченко.
У другій половині гри гравці Зорі забили ще чотирі м’ячі у ворота Олімпіка, дубль на оформив нападник Назарій Русин.
Чемпіонат України - Українська Прем'єр-ліга
29 вересня, 9 тур
Олімпік - Зоря 0:5 (0:1)
Голи: 1:0 – 40 Юрченко, 2:0 – 53 Русин, 3:0 – 73 Леднєв, 4:0 – 80 Кабаєв, 5:0 – 88 Русин
Олімпік: Володимир Кринська - Євген Цимбалюк, Павло Лук'янчук, Дмитро Гришко - Павло Ксьонз, Євген Пасіч, Фабінью (Роман Вантух, 46), Сергій Політило, Максим Тейшейра, Демір Імері (Жоффрей Чінеду, 77) - Матар Дьє.
Зоря: Микита Шевченко - Йёль Абу Ханна (Микита Каменюка, 65), Олександр Тимчик, Віталій Вернидуб - Дмитро Іванисеня, Владислав Кочергін (Ігор Чайковський, 78), Владлен Юрченко (Леван Арвеладзе, 71), Євген Чеберко, Богдан Ледньов - Назарій Русин, Владислав Кабан.
Вилучення: 37 Павло Ксьонз
Попередження: Йоль Абу Ханна (49), Євген Чеберко (89).
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