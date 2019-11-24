 Динамо без проблем розібралося з Маріуполему 15 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо розгромило Маріуполь у 15 турі УПЛ

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Динамо розгромило Маріуполь у 15 турі УПЛ
#УПЛ, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 листопада, київське Динамо розгромило Маріуполь у рамках 15 туру української Прем'єр-ліги.

Уже на 21 хвилині кияни вийшли вперед завдяки голу Віталія Буяльського. Подвоїв перевагу Циганков на 77-й хвилині.

Крапку в матчі поставив Беньямін Вербич на 81-й хвилині.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
24 листопада, 15 тур

Динамо - Маріуполь 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Буяльський, 2:0 - 77 Циганков, 3:0 - 81 Вербич

Маріуполь: Гальчук, Чоботенко, Дава, Яворський, Кирюханцев, Тищенко, Чех, Мішньов, Горбунов, Вакула, Чурко

Запасні: Худжамов, Полегенько, Путря, Петерман, Кащук, Фомін

Динамо: Бущан, Сидорчук, Шепелєв, де Пена, Циганков, Миколенко, Караваєв, Буяльський, Шабанов, Бесєдін, Кадар

Запасні: Нещерет, Вербич, Соль, Шапаренко, Гармаш, Родрігес, Кендзьора

Жовті картки: Тищенко(18), Бєсєдін(38), Дава(61)

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