Динамо – Десна 1:2. Відео голів.

Мій профіль
Динамо зганьбилося у матчі проти Десни
Сьогодні 19:02 641
Мотор програв Веспрему у першому турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 19:34 146
Іспанія перемогла Аргентину та виграла чемпіонат світу
Сьогодні 16:57 341
Динамо - Десна: онлайн-трансляція матчу 7 туру УПЛ
Сьогодні 16:43 790
Беленюк вийшов у фінал чемпіонату світу з боротьби
Сьогодні 16:14 849
Стаховський і Молчанов зазнали поразки в парній зустрічі на Кубку Девіса
Сьогодні 14:39 362
Хейні побив росіянина і став претендентом на пояс Ломаченка
Сьогодні 09:16 1413
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 09:13 27459
Дніпро у неймовірному матчі здолав Донбас у 1 турі УХЛ
Вчора 21:51 730
Манчестер Сіті сенсаційно програв Норвічу у 5 турі АПЛ
Вчора 21:22 1180
Навколо спорту
Блоги
Десна забила гол-красень у ворота Динамо
Десна забила гол-красень у ворота Динамо Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:45 1254
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:13 2288
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування чемпіона України
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування чемпіона України Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:51 329
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 23:02 1202
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Андрій Твердохліб
Вчора 20:50 2336 1
Игровые автоматы с моментальным выводом в Украине: обзор особенностей
Игровые автоматы с моментальным выводом в Украине: обзор особенностей Valeriy Ruchka
12.09.2019 13:33 398
Світоліна святкує День народження: топ-10 гарячих фото тенісистки
Світоліна святкує День народження: топ-10 гарячих фото тенісистки Valeriy Ruchka
12.09.2019 12:41 1990
Зінченко лаконічно охарактеризував кам-бек збірної України у грі з Нігерією
Зінченко лаконічно охарактеризував кам-бек збірної України у грі з Нігерією Valeriy Ruchka
11.09.2019 16:56 3252 1
Світоліна отримала смішне прізвисько від китайських уболівальників
Світоліна отримала смішне прізвисько від китайських уболівальників Valeriy Ruchka
11.09.2019 16:31 2964
Нові обличчя збірної, секрет Шевченка і махінації Суркісів - ТаТоТаке
Нові обличчя збірної, секрет Шевченка і махінації Суркісів - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
11.09.2019 14:56 866
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:56 Футбол Гомес бачить перспективу у грі Олімпіка 65
19:38 Футбол Саккі розкритикував Конте 97
19:34 Гандбол Мотор програв Веспрему у першому турі Ліги чемпіонів 146
19:22 Футбол Динамо – Десна 1:2. Відео голів. 495
19:02 Футбол Динамо зганьбилося у матчі проти Десни 641
18:48 Теніс Стаховський переміг Фучовича та зрівняв рахунок у матчі Кубка Девіса 226
18:45 Блог Десна забила гол-красень у ворота Динамо 1254
18:37 Футбол Маріуполь – Олімпік 1:1. Огляд матчу 101
18:27 Футбол Коноплянка: Прийняли удар і завдали у відповідь 434
18:08 Футбол Борнмут переміг Евертон у 5 турі АПЛ 101
17:51 Пряма трансляція Веспрем - Мотор: онлайн-трансляція матчу 1 туру Ліги чемпіонів 531
17:48 Футбол Фонсека: Мхітарян можливо вийде з перших хвилин 570
17:30 Футбол Севілья перемогла Алавес та очолила турнірну таблицю Ла-Ліги 282
17:14 Футбол Маріуполь – Олімпік 1:1. Відео голів 134
17:02 Пряма трансляція Кубок Девіса. Україна - Угорщина: онлайн-трансляція. LIVE 986
16:57 Баскетбол Іспанія перемогла Аргентину та виграла чемпіонат світу 341
16:50 Хокей. УХЛ Кременчук розгромив Білий Барс у регулярному чемпіонаті 179
16:43 Пряма трансляція Динамо - Десна: онлайн-трансляція матчу 7 туру УПЛ 790
16:30 Футбол Бесєдін та Кадірі вийдуть у старті проти Десни 338
16:14 Боротьба Беленюк вийшов у фінал чемпіонату світу з боротьби 849
15:51 Футбол Маріуполь розписав мирову з Олімпіком у 7 турі УПЛ 340
15:39 Футбол Аталанта Маліновського вирвала перемогу в Дженоа у 3 турі Серії А 620
15:21 Хокей. УХЛ Крижані Вовки перемогли Динамо в регулярному чемпіонаті 452
14:57 Баскетбол Аргентина - Іспанія: онлайн-трансляція фіналу чемпіонату світу-2019 460
14:57 Футбол Гол Маліновського увійшов у ТОП-10 найкращих у відборі до Євро-2020 1283

Динамо – Десна 1:2. Відео голів.

Сьогодні 19:22 495 0
Відео голів матчу Динамо - Десна
Динамо – Десна 1:2. Відео голів.
#Динамо, #Десна, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі сьомого туру української Прем'єр-ліги київське Динамо поступилося чернігівській Десні.

40 хвилина. Гол Калітвінцева

49 хвилин. Гол Бєсєдіна

58 хвилина. Гол Філіппова

Чемпіонат України, Українська Прем'єр-ліга

7 тур, 15 вересня

Динамо - Десна 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 40 Калітвінцев, 1:1 – 49 Бєсєдін, 1:2 – 58 Філіппов

Динамо: Денис Бойко, Віталій Миколенко, Микита Бурда, Тамаш Кадар, Олександр Караваєв, Мохаммед Кадірі (Фран Соль, 85), Денис Гармаш (Володимир Шепелєв, 74), Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Карлос Де Пена (Жерсон Родрігес, 46), Артем Бесєдін

Десна: Євген Паст, Денис Фаворов, Владислав Огиря (Віталій Єрмаков, 84), Владислав Калітвінцев, Єгор Картушов, Андрій Гітченко, Андрій Мостовий, Максим Імереков, Андрій Богданов (Андрій Домбровський, 78), Артем Фаворов, Олександр Філіппов (Юхим Конопля, 89)

Попередження, Карлос Де Пена (45+3) - Владислав Огиря (76), Євген Паст (96)

Коментарі ()