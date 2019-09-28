Карпати вдома програли Колосу у 9 турі УПЛ

Команда Санжара програла вдома

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9 туру УПЛ львівські Карпати вдома приймали ковалівський Колос.

Перші хвилини були багатими на єдиноборства і було показано три попередження. А на восьмій хвилині Колос вийшов вперед - відзначився Смирний. Через двадцять хвилин Ді Франко пробивав - його удар заблокували, але Назарина підхопив і по-більярдному пробив у кут воріт - 1:1. Наприкінці першого тайму після помилки захисника господарів Халла Ільїн виконав передачу на Волкова, який вивів вперед Колос. У першому таймі Карпати мали перевагу, більше створили моментів, але на перерву пішли програючи.

Другий тайм був менш багатим на моменти. Гостям вдалося на рівних зіграти з підопічними Санжарами і втримати переможний рахунок. До речі, на 75-ій хвилині Понде не реалізував пенальті, програвши дуель голкіперу Колоса.

Чемпіонат України - УПЛ

9 тур, 28 вересня

Карпати - Колос 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 8 Смирний, 1:1 - 28 Назарина, 1:2 - 43 Волков

Раніше, Поворознюк прокоментував перемогу над Карпатами у Кубку України.

Нагадаємо, Інгулець у серії пенальті переміг Карпати у Кубку України.