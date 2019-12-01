Джерело - Чемпіон.
У матчі 16 туру УПЛ ФК Маріуполь вдома приймав лідера чемпіонату - Шахтар.
Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 1 грудня
Голи: 0:1 - 15 Тайсон (пен), 1:1 - 49 Путря
Маріуполь: Гальчук - Чоботенко, Дава, Яворський - Полегенько, Тищенко, Петерман, Мішньов, Горбунов - Путря (В Бондарь 88), Фомін (Вискребенцев, 17)
Шахтар: Пятов - Болбат, Хочолава, Бондар, Ісмаїлі - Степаненко, Антоніо (Майкон, 77) - Тете (Соломон, 58), Тайсон, Коноплянка - Сікан (Борячук, 69)
Попередження: Полегенько (14), Дава (19), Петерман (77) - Ісмаїлі (31), Антоніо (60), Хочолава (72)
Раніше, Ворскла перемогла Колос.