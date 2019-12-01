 Маріуполь - Шахтар 1:1. Огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Маріуполь - Шахтар 1:1. Огляд матчу

Сьогодні 18:10 328 0
Лідер чемпіонату втратив очки у Маріуполі
Маріуполь - Шахтар 1:1. Огляд матчу
#Шахтар, #Маріуполь, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16 туру УПЛ ФК Маріуполь вдома приймав лідера чемпіонату - Шахтар.

Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 1 грудня 

Маріуполь - Шахтар 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Тайсон (пен), 1:1 - 49 Путря

Маріуполь: Гальчук - Чоботенко, Дава, Яворський - Полегенько, Тищенко, Петерман, Мішньов, Горбунов - Путря (В Бондарь 88), Фомін (Вискребенцев, 17)

Шахтар: Пятов - Болбат, Хочолава, Бондар, Ісмаїлі - Степаненко, Антоніо (Майкон, 77) - Тете (Соломон, 58), Тайсон, Коноплянка - Сікан (Борячук, 69)

Попередження: Полегенько (14), Дава (19), Петерман (77) - Ісмаїлі (31), Антоніо (60), Хочолава (72)

Раніше, Ворскла перемогла Колос.

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