Шахтар - Львів: прев'ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

15 тур

Шахтар - Львів

Арбітр: Дмитро Кривушкін (Харків) провів 12 ігор в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 10 матчів: +9=1-0 м’ячі 23-1

На полі Шахтаря — 5 матчів: +4=1-0 м’ячі 12-0

В УПЛ зіграно 9 матчів: +8=1-0 м’ячі 19-1

На полі Шахтаря — 5 матчів: +5=0-0 м’ячі 11-1

Останній матч на полі Шахтаря — 04.05.2019. 27-й тур Чемпіонату України-2018/2019.

Шахтар — Львів — 5:0

Голи: 1:0 — Алвару-автогол (17), 2:0 — Веллінгтон Нем (51), 3:0 — С. Болбат (55), 4:0 — В. Коваленко (62), 5:0 — Алан Патрік (76).

Львів найбільшої поразки в УПЛ зазнав саме від Шахтаря — 0:5 (04.05.2019 р.).

Безвиграшна серія містян в матчах з "гірниками" триває в Чемпіонатах 5 ігор: =1-4.

Гравці Львова не можуть в Чемпіонатах з 27 серпня 2018 року "розмочити" ворота Шахтаря протягом 808-ми (!) хвилини.

Цікаві факти та можливі події

"Гірники" не знають поразок в Чемпіонатах з 11 серпня 2018 року вже 43 матчі поспіль: +37=6, а на своєму полі — 26 ігор: +21=5.

"Помаранчево-чорні" не пропускають голів в УПЛ впродовж 634-х хвилин.

Львів проведе 40-й гостьовий матч в Чемпіонатах.

Шахтар проведе при Луішу Каштру 20-й матч у всіх турнірах, у якому може забити 50-й гол (ще 2 м’ячі).

Безголева гостьова серія Львова з 26 серпня триває в Чемпіонаті 361 хвилину.

Львів на виїзді не перемагає в УПЛ 4 гри поспіль: =1-3.

100-й матч в УПЛ може провести Микита Татарков (Львів).

20-й гол в УПЛ можуть забити Дентіньо, Віктор Коваленко, 15-й — Сергій Болбат, Тарас Степаненко (усі — Шахтар).

Капітан Львова Сергій Борзенко з початку Чемпіонату виступає без замін.