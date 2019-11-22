Шахтар - Львів: прев'ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
15 тур
Шахтар - Львів
Арбітр: Дмитро Кривушкін (Харків) провів 12 ігор в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 10 матчів: +9=1-0 м’ячі 23-1
На полі Шахтаря — 5 матчів: +4=1-0 м’ячі 12-0
В УПЛ зіграно 9 матчів: +8=1-0 м’ячі 19-1
На полі Шахтаря — 5 матчів: +5=0-0 м’ячі 11-1
Останній матч на полі Шахтаря — 04.05.2019. 27-й тур Чемпіонату України-2018/2019.
Шахтар — Львів — 5:0
Голи: 1:0 — Алвару-автогол (17), 2:0 — Веллінгтон Нем (51), 3:0 — С. Болбат (55), 4:0 — В. Коваленко (62), 5:0 — Алан Патрік (76).
Львів найбільшої поразки в УПЛ зазнав саме від Шахтаря — 0:5 (04.05.2019 р.).
Безвиграшна серія містян в матчах з "гірниками" триває в Чемпіонатах 5 ігор: =1-4.
Гравці Львова не можуть в Чемпіонатах з 27 серпня 2018 року "розмочити" ворота Шахтаря протягом 808-ми (!) хвилини.
Цікаві факти та можливі події
"Гірники" не знають поразок в Чемпіонатах з 11 серпня 2018 року вже 43 матчі поспіль: +37=6, а на своєму полі — 26 ігор: +21=5.
"Помаранчево-чорні" не пропускають голів в УПЛ впродовж 634-х хвилин.
Львів проведе 40-й гостьовий матч в Чемпіонатах.
Шахтар проведе при Луішу Каштру 20-й матч у всіх турнірах, у якому може забити 50-й гол (ще 2 м’ячі).
Безголева гостьова серія Львова з 26 серпня триває в Чемпіонаті 361 хвилину.
Львів на виїзді не перемагає в УПЛ 4 гри поспіль: =1-3.
100-й матч в УПЛ може провести Микита Татарков (Львів).
20-й гол в УПЛ можуть забити Дентіньо, Віктор Коваленко, 15-й — Сергій Болбат, Тарас Степаненко (усі — Шахтар).
Капітан Львова Сергій Борзенко з початку Чемпіонату виступає без замін.