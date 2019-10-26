Зоря - Ворскла: прев'ю матчу УПЛ

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Чемпіонат України, УПЛ

12 тур

Зоря - Ворскла

Арбітр: Денис Шурман (Київська область) провів 23 матчі в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 28 матчів: +8=11-9 м’ячі 28-30 — всі в УПЛ

На полі Зорі — 13 матчів: +4=5-4 м’ячі 15-14

Останній матч на полі Зорі — 03.03.2019. 20-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Зоря — Ворскла — 3:0

Голи: 1:0 — Сілас (45+1), 2:0 — А. Громов (62), 3:0 — О. Караваєв (77).

Безнічийна серія Зорі у зустрічах з Ворсклою триває 6 матчів: по 3 перемоги Зорі та Ворскли.

Серед чинних гравців найкращий бомбардир попередніх матчів Пилип Будківський (Зоря, 3 голи).

Цікаві факти та можливі події

Ворскла з 31 серпня не перемагає в Чемпіонаті 6 матчів поспіль: =1-5.

Зоря не знає поразок в УПЛ 4 тури поспіль: по 2 перемоги та нічиї.

Полтавці з 31 серпня пропускають голи в УПЛ в 6-ти іграх поспіль — 15 м’ячів.

200-й матч в УПЛ може провести Артем Громов, 50-й — Євгеній Чеберко (обоє — Зоря).

200-й матч в Чемпіонатах в складі Ворскли може провести Павло Ребенок.

25-й гол в УПЛ може забити Юрій Коломоєць (Ворскла).

Капітан Ворскли Володимир Чеснаков та Микита Шевченко із Зорі з початку Чемпіонату виступають без замін.

Зоря при арбітру Денису Шурману в УПЛ ще внічию не грала: 2 перемоги та поразка.