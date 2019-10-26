Зоря - Ворскла: прев'ю матчу УПЛ

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Чемпіонат України, УПЛ
12 тур
Зоря - Ворскла
Арбітр: Денис Шурман (Київська область) провів 23 матчі в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 28 матчів: +8=11-9 м’ячі 28-30 — всі в УПЛ
На полі Зорі — 13 матчів: +4=5-4 м’ячі 15-14
Останній матч на полі Зорі — 03.03.2019. 20-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Зоря — Ворскла — 3:0
Голи: 1:0 — Сілас (45+1), 2:0 — А. Громов (62), 3:0 — О. Караваєв (77).
Безнічийна серія Зорі у зустрічах з Ворсклою триває 6 матчів: по 3 перемоги Зорі та Ворскли.
Серед чинних гравців найкращий бомбардир попередніх матчів Пилип Будківський (Зоря, 3 голи).
Цікаві факти та можливі події
Ворскла з 31 серпня не перемагає в Чемпіонаті 6 матчів поспіль: =1-5.
Зоря не знає поразок в УПЛ 4 тури поспіль: по 2 перемоги та нічиї.
Полтавці з 31 серпня пропускають голи в УПЛ в 6-ти іграх поспіль — 15 м’ячів.
200-й матч в УПЛ може провести Артем Громов, 50-й — Євгеній Чеберко (обоє — Зоря).
200-й матч в Чемпіонатах в складі Ворскли може провести Павло Ребенок.
25-й гол в УПЛ може забити Юрій Коломоєць (Ворскла).
Капітан Ворскли Володимир Чеснаков та Микита Шевченко із Зорі з початку Чемпіонату виступають без замін.
Зоря при арбітру Денису Шурману в УПЛ ще внічию не грала: 2 перемоги та поразка.