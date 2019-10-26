Зоря - Ворскла: прев'ю матчу УПЛ

Мій профіль
Снігур знищила американку і вийшла до фіналу юніорського Підсумкового турніру
Сьогодні 11:40 353
Кіченок у парному розряді вийшла до фіналу малого Підсумкового турніру
Сьогодні 11:55 187
Шевченко оголосив склад збірної України на матчі проти Естонії та Сербії
Сьогодні 10:25 1009
Збірна України зіграла внічию зі Словенією у відборі на ЧС-2020
Сьогодні 09:24 407
Луческу: Фонсека знищив Коваленка
Сьогодні 09:08 870
Пепе став найкращим гравцем тижня у Лізі Європи
Вчора 21:11 466
Динамо не змогло дотиснути Копенгаген у 3 турі Ліги Європи
24.10.2019 23:51 2014 1
Динамо Київ - Копенгаген 1:1. Як це було
24.10.2019 23:50 15432
Олександрія виборола нічию у матчі із Сент-Етьєном
24.10.2019 21:47 1291
Сент-Етьєн - Олександрія 1:1. Як це було
24.10.2019 21:30 5792
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:40 Баскетбол Київ-Баскет відмовився від підписання центрового з французького клубу 60
13:28 Пряма трансляція Маріуполь - Колос: онлайн-трансляція матчу УПЛ 92
13:24 Футбол Костишин залишився у запасі Колоса на матч з Маріуполем 100
13:10 Футбол Ювентус готує 380 мільйонів євро на Мбаппе 284
12:55 ММА Мак-Грегор: Я не люблю дагестанців? Може, не варто продавати курку з моїм обличчям? 216
12:40 Футбол Ребров: Працював би у Динамо, але були мої умови, які клуб не захотів виконувати 486
12:24 Футбол Луческу: Зінченка чекала відмінна кар'єра зі мною у Шахтарі 290 1
12:22 Пряма трансляція Манчестер Сіті - Астон Вілла: онлайн-трансляція матчу АПЛ 110
12:10 Баскетбол Харківським Соколам зараховано технічну поразку у Кубку України 168
11:55 Теніс Кіченок у парному розряді вийшла до фіналу малого Підсумкового турніру 187
11:44 Футбол Олімпік - Дніпро-1: прев'ю матчу УПЛ 159
11:40 Теніс Снігур знищила американку і вийшла до фіналу юніорського Підсумкового турніру 353
11:25 Футбол Луческу вказав головну проблему Динамо 959
11:10 Баскетбол Бостон переміг Торонто, Чикаго здолав Мемфіс. Результати матчів НБА 134
10:55 Хокей Торонто і Аризона святкували вольові перемоги. Результати матчів НХЛ 123
10:50 Футбол Зоря - Ворскла: прев'ю матчу УПЛ 158
10:40 Футбол Луческу: Крім Ахметова в Україні немає людей, які готові інвестувати у футбол 393 1
10:25 Футбол Шевченко оголосив склад збірної України на матчі проти Естонії та Сербії 1009
10:10 Бокс Українець Скороход переміг американця Ленка технічним нокаутом 347
09:55 Футбол Саутгемптон – Лестер 0:9. Огляд матчу 236
09:40 Футбол Костюченко уникає запитань журналіста про звинувачення у фальшивому дипломі 343
09:39 Футбол Маріуполь - Колос: прев'ю матчу УПЛ 172
09:24 Футзал Збірна України зіграла внічию зі Словенією у відборі на ЧС-2020 407
09:08 Футбол Луческу: Фонсека знищив Коваленка 870
25 Жовтня 2019
23:59 Футбол Зозуля приніс Альбасете перемогу у 13 турі Сегунди 924

Зоря - Ворскла: прев'ю матчу УПЛ

Сьогодні 10:50 158 0
Зоря - Ворскла: прев'ю матчу УПЛ
#Зоря, #Ворскла, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат України, УПЛ

12 тур

Зоря - Ворскла

Арбітр: Денис Шурман (Київська область) провів 23 матчі в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 28 матчів: +8=11-9 м’ячі 28-30 — всі в УПЛ

На полі Зорі — 13 матчів: +4=5-4 м’ячі 15-14

Останній матч на полі Зорі — 03.03.2019. 20-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Зоря — Ворскла — 3:0

Голи: 1:0 — Сілас (45+1), 2:0 — А. Громов (62), 3:0 — О. Караваєв (77).

Безнічийна серія Зорі у зустрічах з Ворсклою триває 6 матчів: по 3 перемоги Зорі та Ворскли.

Серед чинних гравців найкращий бомбардир попередніх матчів Пилип Будківський (Зоря, 3 голи).

Цікаві факти та можливі події

Ворскла з 31 серпня не перемагає в Чемпіонаті 6 матчів поспіль: =1-5.

Зоря не знає поразок в УПЛ 4 тури поспіль: по 2 перемоги та нічиї.

Полтавці з 31 серпня пропускають голи в УПЛ в 6-ти іграх поспіль — 15 м’ячів.

200-й матч в УПЛ може провести Артем Громов, 50-й — Євгеній Чеберко (обоє — Зоря).

200-й матч в Чемпіонатах в складі Ворскли може провести Павло Ребенок.

25-й гол в УПЛ може забити Юрій Коломоєць (Ворскла).

Капітан Ворскли Володимир Чеснаков та Микита Шевченко із Зорі з початку Чемпіонату виступають без замін.

Зоря при арбітру Денису Шурману в УПЛ ще внічию не грала: 2 перемоги та поразка.

Коментарі ()