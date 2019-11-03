Динамо впевнено обіграло аутсайдера чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13 туру української Прем’єр-ліги київське Динамо приймало ФК Львів.

Вже на 10-й хвилині гри свій дебютний гол у сезоні забив Микола Шапаренко, який замкнув головою передачу Миколенка. Подвоїв перевагу киян Віктор Циганков, який впевнено реалізував одинадцятиметровий.

Наприкінці матчу третій гол у ворота ФК Львів відправив Артем Бесєдін, який опинився першим на добиванні після удару Циганкова. Завершив погром Денис Попов, який забив свій гол після подачі із кутового.

Відзначимо, що на 36-й хвилині кияни залишилися у меншості, коли арбітр показав другу жовту картку Сергію Сидорчуку.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

3 листопада, 13 тур

Динамо – ФК Львів 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 10 Шапаренко, 2:0 – 30 Циганков (пен), 3:0 - 82 Бесєдін, 4:0 - 90+2 - Попов

Динамо: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш (Андрієвський, 83), Де Пена (Бесєдін, 76), Соль (Вербич, 46), Циганков

ФК Львів: Сарнавський, Братков (Педро, 46), Мартан, Борзенко, Гончар, Приймак, Сабіно, Татарков, Богунов (Велвес, 71), Шина (Феліпе, 85), Пернамбуко

Попередження: Сидорчук (16) - Приймак (29), Мартан (54), Гончар (84)

Вилучення:Сидорчук (35, друга жовта картка)

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