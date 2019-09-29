Динамо - Дніпро-1: прев'ю матчу 9 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.
Арбітр: Анатолій Абдула (Харків) провів 114 ігор в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 1 матч: +1=0-0 м’ячі 4-1
На полі Динамо раніше не зустрічалися
В УПЛ раніше не зустрічалися.
Попередній матч: 18.04.2018. 1/2 фіналу Кубку України-2017/2018
Дніпро-1 — Динамо — 1:4
Голи: 0:1 — В. Циганков (28), 0:2 — В. Шепелєв (38), 0:3 — А. Бєсєдін (44), 1:3 — І. Когут (58), 1:4 — Б. Вербич (66).
Цікаві факти та можливі події
Динамо може забити 1800-й гол в УПЛ (ще 3 м’ячі).
Динамівці можуть відсвяткувати в Чемпіонатах 200-у перемогу з великим рахунком.
Гравці Динамо з 28 квітня забивають голи в Чемпіонатах 15 ігор поспіль — 26 м’ячів.
Дніпро-1 в гостях ще не перемагало в УПЛ: 2 нічиї та поразка.
Дніпровці пропускають голи у всіх 3-х виїзних матчах Чемпіонату — 4 м’ячі.
25-й гол в Чемпіонатах може забити Олександр Кобахідзе, Сергій Кравченко, 10-й — Дмитро Коркішко (усі — Дніпро-1).
Головний тренер Дніпра-1 Дмитро Михайленко у 1994-2000 рр. провів за Динамо в Чемпіонатах 132 матчі (16 голів).
Арбітр Анатолій Абдула проведе 1-й матч в УПЛ за участю Дніпра-1.