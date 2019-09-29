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Динамо - Дніпро-1: прев'ю матчу 9 туру УПЛ

Сьогодні 10:59 411 0
Дніпро-1 в гостях ще не перемагало в УПЛ: 2 нічиї та поразка.
Динамо - Дніпро-1: прев'ю матчу 9 туру УПЛ
#Динамо, #Дніпро-1, #УПЛ

Джерело - УПЛ.

Арбітр: Анатолій Абдула (Харків) провів 114 ігор в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 1 матч: +1=0-0 м’ячі 4-1

На полі Динамо раніше не зустрічалися

В УПЛ раніше не зустрічалися.

Попередній матч: 18.04.2018. 1/2 фіналу Кубку України-2017/2018

Дніпро-1 — Динамо — 1:4

Голи: 0:1 — В. Циганков (28), 0:2 — В. Шепелєв (38), 0:3 — А. Бєсєдін (44), 1:3 — І. Когут (58), 1:4 — Б. Вербич (66).

Цікаві факти та можливі події

Динамо може забити 1800-й гол в УПЛ (ще 3 м’ячі).

Динамівці можуть відсвяткувати в Чемпіонатах 200-у перемогу з великим рахунком.

Гравці Динамо з 28 квітня забивають голи в Чемпіонатах 15 ігор поспіль — 26 м’ячів.

Дніпро-1 в гостях ще не перемагало в УПЛ: 2 нічиї та поразка.

Дніпровці пропускають голи у всіх 3-х виїзних матчах Чемпіонату — 4 м’ячі.

25-й гол в Чемпіонатах може забити Олександр Кобахідзе, Сергій Кравченко, 10-й — Дмитро Коркішко (усі — Дніпро-1).

Головний тренер Дніпра-1 Дмитро Михайленко у 1994-2000 рр. провів за Динамо в Чемпіонатах 132 матчі (16 голів).

Арбітр Анатолій Абдула проведе 1-й матч в УПЛ за участю Дніпра-1.

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