 Маріуполь - Карпати: прев'ю матчу УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Маріуполь - Карпати: прев'ю матчу УПЛ

Сьогодні 10:00 27 0
Маріуполь - Карпати: прев'ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

14 тур

Маріуполь - Карпати

Арбітр: Євгеній Арановський (Київ) проведе 110-й матч в УПЛ

Історія зустрічей

Всього зіграно 37 матчів: +13=9-15 м’ячі 49-56

На полі Маріуполя — 18 матчів: +10=4-4 м’ячі 32-23

В УПЛ зіграно 35 матчів: +12=9-14 м’ячі 46-52

На полі Маріуполя — 17 матчів: +9=4-4 м’ячі 29-21

Останній матч на полі Маріуполя — 06.10.2018. 11-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Маріуполь — Карпати — 1:1

Голи: 0:1 — О. Гуцуляк (13), 1:1 — А. Борячук (52).

Карпати найбільше гостьових голів в одному з двох матчів УПЛ забили саме у грі з Маріуполем — 5:1 (07.03.2009 р.).

Голева домашня серія Маріуполя у ворота Карпат в Чемпіонатах з березня 1999 року триває 16 матчів — 29 голів.

Нічийний серіал азовців та "левів" триває 3 гри поспіль, причому в кожному матчі один і той же рахунок 1:1.

Цікаві факти та можливі події

390-й виїзний матч Карпат у Чемпіонатах.

Маріуполь може здобути 180-ту перемогу в УПЛ.

Карпати не перемагають у Чемпіонаті з 20 вересня 6 матчів поспіль: =2-4.

Безнічийний домашній серіал азовців триває в УПЛ 4 гри: по 2 перемоги та поразки.

100-й матч в УПЛ може провести Дмитро Мишньов (Маріуполь), 50-й — Назар Вербний (Карпати).

15-й гол в УПЛ може забити В’ячеслав Чурко, 10-й — Владислав Вакула (обоє — Маріуполь).

Роман Санжар на чолі різних клубів УПЛ може стати свідком 60-ї поразки своїх підопічних.

Азовці при Олександру Бабичу можуть зазнати 30-ї поразки в Чемпіонатах.

Асистент арбітра Ярослав Трехліб (Дніпро) проведе 90-й матч в УПЛ.

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