Олімпік здобув вольову перемогу над Карпатами у 15 турі УПЛ

Карпати вдома не змогли вирвати нічию у Олімпіка

Джерело - Чемпіон.

У матчі 15 туру УПЛ зустрічалися львівські Карпати та донецький Олімпік.

Першими рахунок у матчі відкрили господарі поля, вже на 9-й хвилині матчу свій третій гол в УПЛ забив Єгор Назарина.

Однак гості ще у першій половині гри змогли відігратися стараннями Євгена Цимбалюка, а наприкінці тайму Шахаб Захедітабар вивів донецький клуб вперед.

Чемпіонат України - УПЛ

15 тур, 24 листопада

Карпати – Олімпік 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 – 9 Назарина, 1:1 – 26 Цимбалюк, 1:2 – 45+2 Захедітабар

Карпати: Артим - Мартінс, Веремієнко, Вакуленко (Якимець, 58), Лях (Гуцуляк, 46), Дуубінчак - Діда, Кльоц, Назарина, Дженнінгс-Понде (Войковіч, 68)

Олімпік: Крінскій - Ксьонз (Завійський, 63), Гришко, Зотько (Лук'янчук, 46), Снурніцин - Цимбалюк, Кравчук, Політило, Балашов, Пасіч (Тейшейра, 45) - Шахаб

Попередження: Дубінчак (71) - Зотько (11), Снурніцин (60), Лук'янчук (86), Тейшейра (90)

Нагадаємо, Олександрія переграла Зорю у 15 турі УПЛ.

Раніше, УПЛ перенесла матч Динамо – Зоря.