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Шахтар - Динамо: прев’ю матчу УПЛ

Сьогодні 10:10 128 0
Шахтар - Динамо: прев’ю матчу УПЛ
#Щахтар, #Динамо, #УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

14 тур

Шахтар - Динамо

Арбітр: Микола Балакін (Київська область) провів 46 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 92 матчі: +34=25-33 м’ячі 114-109.

На полі Шахтаря — 34 матчі: +16=10-8 м’ячі 48-33.

В УПЛ зіграно 62 матчі: +21=17-24 м’ячі 72-78.

На полі Шахтаря — 30 матчів: +12=10-8 м’ячі 39-31.

Останній матч на полі Шахтаря — 22.05.2019. 30-й тур Чемпіонату України-2018/2019.

Шахтар — Динамо — 1:1.

Голи: 0:1 — В. Циганков (36), 1:1 — Тете (50).

Динамо дві з 3-х своїх найбільших поразок в УПЛ зазнало саме від Шахтаря (0:3 — двічі).

Шахтар три з 9-х своїх найбільших домашніх поразок у Чемпіонатах зазнало саме від Динамо (1:3 — двічі та 2:4).

Шахтар не програє від Динамо впродовж 4-х матчів УПЛ: +2=2.

Серед чинних гравців найкращий бомбардир усіх попередніх матчів — "гірник" Марлос (5 голів).

Цікаві факти та можливі події

Донецький клуб востаннє програвав в Чемпіонатах на своєму полі ще 14 квітня 2018 року і саме від Динамо — 0:1.

Шахтар востаннє програвав в УПЛ 3 серпня 2018 року, у Києві, і саме від Динамо — 0:1

"Гірники" не знають поразок в Чемпіонатах вже 42 матчі поспіль: +36=6, а на своєму полі — 25 ігор: +20=5.

Шахтар може здобути 590-ту перемогу в Чемпіонатах.

Динамівці можуть відсвяткувати 280-ту гостьову вікторію в УПЛ.

"Помаранчево-чорні" не пропускають голів в Чемпіонаті впродовж 544-х хвилин.

Динамо проведе 80-й матч в УПЛ при Олексію Михайличенку, у якому може зазнати 10-ї поразки.

45-й гол в УПЛ може забити Тайсон (Шахтар), 40-й — Віктор Циганков, 25-й — Артем Бєсєдін (обоє — Динамо), 20-й — Дентіньо, Віктор Коваленко, 15-й — Сергій Болбат, Тарас Степаненко (усі — Шахтар).

Динамо при арбітру Миколі Балакіну провело 2 матчі в УПЛ і в обох перемогло з однаковим рахунком 1:0.

Баланс 10-ти ігор Шахтаря при Миколі Балакіну: +8=1-1.

Асистент арбітра Андрій Скрипка (Кропивницький) проведе 100-й (!) матч в УПЛ.

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