Олександрія у меншості зіграла внічию з Олімпіком у 14 турі УПЛ

Майже увесь матч Олександрія грала у меншості

Джерело - Чемпіон.

У матчі 14 туру УПЛ донецький Олімпік зустрічався з ФК Олександрія.

Зустріч для команда Шарана почалася дуже невдало. Голкіпер Олександрії Юрій Паньків отримав червону картку вже на 4 хвилині у матчі. Він порушив правила проти нападника Олімпіка Шахаба. Тренерський штаб гостей провів заміну - замість Задераки вийшов Білик.

Олександрійці грамотно вибудували оборону воріт, але і про контратаки не забували. А на 84-ій хвилині матчу головний арбітр матчу Сергій Бойко вилучив головного тренера гостей Володимира Шарана. У компенсовані хвилини матчу дивом Гришко не забив переможний гол. Матч завершився без забитих голів.

Чемпіонат України - УПЛ

14 тур, 10 листопада

Олімпік - Олександрія 0:0

Олімпік: Володимир Кринський, Дмитро Гришко, Захедітабар Шахаб (Джеффрі Чінеду 85), Павло Ксьонз, Іван Зотько, Андрій Кравчук, Євген Пасіч (Віталій Балашов 64), Роман Вантух, Максим Тейшейра, Сала Драман (Фабіньо 55), Сергій Політило

ФК Олександрія: Юрій Паньків, Владислав Бабогло, Кирило Ковалець (Євген Банада 77), Олексій Довгий, Денис Безбородько (Павло Пашаєв 54), Максим Третьяков, Денис Мірошніченко, Валерій Лучкевич, Дмитро Гречишкін, Каспарс Дубра, Максим Задерака (Олег Білик 6)

Попередження: Іван Зотько 29, Дмитро Гришко 84, Фабіньо 90+4 - Кирило Ковалець 55, Владислав Бабогло 58, Олексій Довгий 66, Олег Білик 90+3

Вилучення: Юрій Паньків 4, Володимир Шаран 84- друга жовта.