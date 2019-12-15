Ворскла здолала Карпати у 18 турі УПЛ

Полтавська команда піднялася з останнього місця УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18 туру УПЛ полтавська Ворскла приймала львівські Карпати.

Луїзау на тридцятій хвилині матчу вивів вперед полтавську Ворсклу. Бойчук зрівняв рахунок. Але не довго тримався рахунок 1:1. До перерви Васін вивів Ворсклу вперед, реалізувавши пенальті, який було призначено за гру рукою Халла.

Чемпіонат України - УПЛ

18 тур, 15 грудня

Ворскла - Карпати 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 30 Луїзау, 1:1 - 39 Бойчук, 2:1 - 42 Васін (пен)

Ворскла: Ткаченко - Пердута, Чеснаков, Мартиненко, Сапай - Скляр, Стрижак (Альюн Ндіайє 46) - Кане (Якубу 84), Луїзао, Ребенок - Васін (Галата 90+3).

Карпати: Артим - Якимець, Кучер, Халл, Дубінчак - Кириленко, Козак (Мохамед Абукар 46), Кльоц, Назарина, Лях (Деда 61) - Бойчук.

Попередження: Луїзао (20), Пердута (52), Скляр (74), Максимов (80 гол. тр) - Мохамед Абукар (50), Халл (53), Якимець (65), Кучер (69), Назарина (71)

Нагадаємо, Шахтар мінімально здолав Зорю.