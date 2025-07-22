Багаторазовий чемпіон Німеччини у складі Баварії завершив кар'єру
Рафінья
Баварія
Колишній захисник Баварії та Шальке Рафінья оголосив про завершення кар'єри.
Про це повідомила пресслужба "червоних".
"Це довгий шлях, і я хочу передусім подякувати богу, який подарував мені прекрасну кар'єру. Я не сподівався, що опинюся там, де я зараз. Мені пощастило, я реалізував себе у своїй професії. У мене чудова родина. І сьогодні все добігає кінця: я більше не граю професійно", – прокоментував своє рішення бразилець.
До Європи фланговий захисник потрапив у 2005 році, перейшовши у Шальке. Після одного сезону в Дженоа Рафінья став гравцем Баварії, де грав до 2019 року. За цей час гравець сім разів ставав чемпіоном Німеччини.
Останнім клубом в кар'єрі Рафіньї була Курітіба, де він і розпочинав свою кар'єру.
Раніше про завершення професійних виступів оголосив ексфутболіст Барселони та легенда Хорватії Іван Ракитич.