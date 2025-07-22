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Чемпіон Футбол

Багаторазовий чемпіон Німеччини у складі Баварії завершив кар'єру

Володимир Максименко — 22 липня 2025, 13:48
Рафінья
Рафінья
Баварія

Колишній захисник Баварії та Шальке Рафінья оголосив про завершення кар'єри.

Про це повідомила пресслужба "червоних".

"Це довгий шлях, і я хочу передусім подякувати богу, який подарував мені прекрасну кар'єру. Я не сподівався, що опинюся там, де я зараз. Мені пощастило, я реалізував себе у своїй професії. У мене чудова родина. І сьогодні все добігає кінця: я більше не граю професійно", – прокоментував своє рішення бразилець.

До Європи фланговий захисник потрапив у 2005 році, перейшовши у Шальке. Після одного сезону в Дженоа Рафінья став гравцем Баварії, де грав до 2019 року. За цей час гравець сім разів ставав чемпіоном Німеччини.

Останнім клубом в кар'єрі Рафіньї була Курітіба, де він і розпочинав свою кар'єру.

Раніше про завершення професійних виступів оголосив ексфутболіст Барселони та легенда Хорватії Іван Ракитич.

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