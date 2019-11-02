Десна на виїзді перемогла Ворсклу у 13 турі УПЛ

Десна піднялася на друге місце у турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13 туру УПЛ полтавська Ворскла вдома зустрічалася з чернігівською Десною.

Після сухого першого тайму Десні вдалося вийти вперед на 76-ій хвилині - відзначився Імереков. Сьогодні це був другий матч туру.

Завтра ще чотири буде зіграно. На разі Десна піднялася на друге місце у турнірній таблиці.

Чемпіонат України - УПЛ

13 тур, 2 листопада

Ворскла - Десна 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 76 Імереков

Раніше, Десна у результативному матчі перемогла Миколаїв у 1/8 фіналу Кубка України.

Нагадаємо, Десна на виїзді знищила ФК Львів у 12 турі УПЛ.