Шахтар знищив Колос у 11 турі УПЛ

Гірники забили 6 сухих м'ячів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11 туру УПЛ донецький Шахтар розгромив ковалівський Колос.

Вже на 5-ій хвилині господарі відкрили рахунок - до голу призвела провальна гра центральних захисників Колоса. Коноплянка гарним ударом у дев’ятку подвоїв рахунок. Через шість хвилини Додо довів рахунок до розгромного. А наприкінці першої половини зустрічі Тайсон оформив дубль за три хвилини.

На початку другого тайму після передачі Морозко Волков поцілив у поперечину воріт Пятова. А на 61-ій хвилині після передачі Тайсона відзначився Мораес.

Чемпіонат України - УПЛ

11 тур, 18 жовтня

Шахтар - Колос 6:0 (5:0)

Голи: 1:0 - 5 Мораес, 2:0 - 26 Коноплянка, 3:0 - 32 Додо, 4:0 - 43 Тайсон, 5:0 - 45 Тайсон, 6:0 - 61 Мораес

Раніше, російський коментатор розкритикував нападника збірної України.

Нагадаємо, захисником Шахтаря зацікавилися англійські клуби.