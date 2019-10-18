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Шахтар знищив Колос у 11 турі УПЛ

Сьогодні 20:51 495 0
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Шахтар знищив Колос у 11 турі УПЛ
#Шахтар, #Колос

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11 туру УПЛ донецький Шахтар розгромив ковалівський Колос.

Вже на 5-ій хвилині господарі відкрили рахунок - до голу призвела провальна гра центральних захисників Колоса. Коноплянка гарним ударом у дев’ятку подвоїв рахунок. Через шість хвилини Додо довів рахунок до розгромного. А наприкінці першої половини зустрічі Тайсон оформив дубль за три хвилини.

На початку другого тайму після передачі Морозко Волков поцілив у поперечину воріт Пятова. А на 61-ій хвилині після передачі Тайсона відзначився Мораес. 

Чемпіонат України - УПЛ
11 тур, 18 жовтня  

Шахтар - Колос 6:0 (5:0)

Голи: 1:0 - 5 Мораес, 2:0 - 26 Коноплянка, 3:0 - 32 Додо, 4:0 - 43 Тайсон, 5:0 - 45 Тайсон, 6:0 - 61 Мораес

Раніше, російський коментатор розкритикував нападника збірної України.

Нагадаємо, захисником Шахтаря зацікавилися англійські клуби.

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