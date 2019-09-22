Колос і Олександрія зіграли внічию у 8 турі УПЛ

Перша нічия Колоса у сезоні

Джерело - Чемпіон.

У 8 турі української Прем'єр-ліги ковалівський Колос і Олександрія зіграли внічию.

Наприкінці першого тайму гсоподарі вийшли вперед завдяки голу Костишина, який реалізував пенальті. У середині другого тайму матчу Олександрія зрівняла рахунок - відзначився Бабогло.

Чемпіонат України - Прем’єр-ліга 2019/20

8 тур, 22 вересня

Колос - Олександрія 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Костишин (пен), 1:1 - 68 Бабогло

Колос: Волинець, Максименко, Чорноморець, Зозуля, Парамонов, Мілько, Оріховський, Ільїн, Волков (Морозко 55), Костишин, Нехтій (Кожушко 81).

Олександрія: Паньків, Стецьків, Шендрік, Дубра (Третьяков 46), Гречишкін, Ковалець, Запорожан, Лучкевич, Задерака (Сітало 79), Безбородько (Бабогло 46), Шастал.

Попередження: Волков 12, Мілько 40, Оріховський 46 - Стецьків 28, Шендрик 45

Раніше, Банада: Таку комбінацію ми награвали на тренуванні.

Нагадаємо, наставник Олександрії прокоментував матч з Вольфсбургом.