Колос і Олександрія зіграли внічию у 8 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 8 турі української Прем'єр-ліги ковалівський Колос і Олександрія зіграли внічию.
Наприкінці першого тайму гсоподарі вийшли вперед завдяки голу Костишина, який реалізував пенальті. У середині другого тайму матчу Олександрія зрівняла рахунок - відзначився Бабогло.
Колос - Олександрія 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 45 Костишин (пен), 1:1 - 68 Бабогло
Колос: Волинець, Максименко, Чорноморець, Зозуля, Парамонов, Мілько, Оріховський, Ільїн, Волков (Морозко 55), Костишин, Нехтій (Кожушко 81).
Олександрія: Паньків, Стецьків, Шендрік, Дубра (Третьяков 46), Гречишкін, Ковалець, Запорожан, Лучкевич, Задерака (Сітало 79), Безбородько (Бабогло 46), Шастал.
Попередження: Волков 12, Мілько 40, Оріховський 46 - Стецьків 28, Шендрик 45
Раніше, Банада: Таку комбінацію ми награвали на тренуванні.
Нагадаємо, наставник Олександрії прокоментував матч з Вольфсбургом.