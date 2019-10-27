Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 жовтня, донецький Шахтар та Олександрія провели поєдинок у рамках 12 туру української Прем'єр-ліги.

Команди розписали безгольову нічию.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

27 жовтня, 12 тур

Шахтар - Олександрія 0:0

Стартові склади:

Шахтар: Андрій Пятов, Додо, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Ісмаїлі, Тарас Степаненко, Віктор Коваленко (Патрік, 59), Тете (Коноплянка, 59), Марлос (Соломон, 74), Тайсон, Мораес

Запасні: Олексій Шевченко, Дентиньо, Валерій Бондар, Сіпріано

Олександрія: Юрій Паньків, Андрій Запорожан (Євген Банада, 58), Олексій Довгий, Дмитро Гречишкін, Дмитро Шастал, Каспарс Дубра, Владислав Бабогло, Валерій Лучкевич, Тимур Стецьков, Максим Третьяков, Максим Задерака (Павло Пашаєв, 61).

Запасні: Дмитро Рудик, Кирило Ковалець, Артем Сітало, Тейшейра.

Черовні картки: Патрік(76), Шастал(84)

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