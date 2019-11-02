Карпати - Шахтар: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

13 тур

Карпати - Шахтар

Арбітр: Ігор Пасхал (Херсон) провів 42 матчі в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 61 матч: +12=8-41 м’ячі 42-125

На полі Карпат – 39 матчів: +12=4-14 м’ячі 30-47

В УПЛ зіграно 53 матч: +9=8-36 м’ячі 36-115

На полі Карпат – 26 матчів: +9=4-13 м’ячі 26-45

Останній матч на полі Карпат – 30.09.2018. 10-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Карпати – Шахтар – 1:6

Голи: 0:1 – Я. Ракицький (13), 0:2 – Фернандо (26), 0:3 – Жуніор Мораес (29), 0:4 – Марлос (35), 0:5 – О. Бородай – у свої ворота (45+1), 0:6 – М. Матвієнко (80), 1:6 – М. Швед (90+2).

Карпати три зі своїх 7-ми найбільших поразок в УПЛ зазнали саме від Шахтаря – 0:5 (22.05.2004 р. та 27.11.2011 р.) та 1:6 (30.09.2018).

Загальна програшна в Чемпіонатах серія Карпат проти Шахтаря з 3 грудня 2015 року триває 9 ігор, м’ячі 5-29.

Гравці Шахтаря в УПЛ забивають голи у ворота Карпат з 24 липня 2011 року впродовж 17 ігор – 50 м’ячів.

Цікаві факти та можливі події

420-й гостьовий матч Шахтаря в УПЛ, у якому "гірники" можуть здобути 260-ту перемогу.

Карпати можуть зазнати 110-ї домашньої поразки в Чемпіонатах.

Шахтар не знає поразок в УПЛ з 11 серпня 2018 року вже 41 матч поспіль: +35=6, а на чужому полі – 20 ігор: +19=1.

"Гірники" не пропускають голів в УПЛ впродовж 454-х хвилин, а в гостях – 411 хвилин.

Карпати не перемагають у Чемпіонаті з 20 вересня 5 матчів поспіль: =2-3.

45-й гол в УПЛ може забити Тайсон, 20-й – Дентіньо, 15-й – Сергій Болбат, Тарас Степаненко (усі – Шахтар).

Серед діючих гравців кращі бомбардири попередніх матчів суперників – "гірники" Марлос та Ісмаїлі (по 4 голи).