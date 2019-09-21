Джерело - Чемпіон.
Донецький Олімпік здобув перемогу над Львовом у рамках 8 туру української Прем'єр-ліги.
Гол: 0:1 - 80 Політило(П)
Стартові склади команд:
Львів: Сарнавський - Гончар, Борзенко, Братков, Люлька - Сабіно, Мартан - Педро, Альваро, Шина - Ренан
Запасні: Бандура, Вісенте, Пернамбуко, Зубков, Насонов, Богунов, Квасний
Олімпік: Кринська - Ксьонз, Гришко, Лук'янчук, Е. Пасіч - Цимбалюк, Завійський - Імері, Політило, Тейшейра - Дійе
Запасні: Пеньков, Г. Пасіч, Салу, Джеффрі, Зотько, Клименчук, Фабіньо
Жовті картки: Завійський(9), Дійе(22), Гончар(32), дос Сантос(45), Гончар(45+1), Імері(65), Війера(67), Політило(75), Насонов(79)
Нагадаємо, Зоря та Маріуполь розписали нульову нічию.