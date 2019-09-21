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Львів - Олімпік 0:1. Огляд матчу

Сьогодні 20:27 174 0
Єдиний гол забив Політило
Львів - Олімпік 0:1. Огляд матчу
#Олімпік, #Львів, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Донецький Олімпік здобув перемогу над Львовом у рамках 8 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України, Українська Прем'єр-ліга
8 тур, 21 вересня

Львів - Оліміпк 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 80 Політило(П)

Стартові склади команд:

Львів: Сарнавський - Гончар, Борзенко, Братков, Люлька - Сабіно, Мартан - Педро, Альваро, Шина - Ренан

Запасні: Бандура, Вісенте, Пернамбуко, Зубков, Насонов, Богунов, Квасний

Олімпік: Кринська - Ксьонз, Гришко, Лук'янчук, Е. Пасіч - Цимбалюк, Завійський - Імері, Політило, Тейшейра - Дійе

Запасні: Пеньков, Г. Пасіч, Салу, Джеффрі, Зотько, Клименчук, Фабіньо

Жовті картки: Завійський(9), Дійе(22), Гончар(32), дос Сантос(45), Гончар(45+1), Імері(65), Війера(67), Політило(75), Насонов(79)

Нагадаємо, Зоря та Маріуполь розписали нульову нічию.

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