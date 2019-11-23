 Дніпро-1 - Ворскла: прев'ю матчу УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Дніпро-1 - Ворскла: прев'ю матчу УПЛ

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Дніпро-1 - Ворскла: прев'ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

15 тур

Дніпро-1 - Ворскла

Арбітр: Юрій Іванов (Донецька область) провів 8 матчів в УПЛ

  Актуально: Дніпро-1 - Ворскла: онлайн-трансляція 15 туру УПЛ. LIVE  

Історія зустрічей

Всього зіграно 2 матчі: +1=1-0 м’ячі 3-1

На полі Дніпра-1 — 1 матч: +1=0-0 м’ячі 2-0

В УПЛ зіграно 1 матч: +0=1-0 м’ячі 1-1.

На полі Дніпра-1: раніше не зустрічалися

Останній матч на полі Дніпра-1 — 07.04.2019. 1/4 фіналу Кубка України-2018/2019

Дніпро-1 — Ворскла — 2:0

Голи: 1:0 — С. Куліш (78), 2:0 — І. Когут (83).

Цікаві факти та можливі події

Дніпро-1 в УПЛ на своєму полі ще внічию матчі не завершувало: 3 перемоги та 4 поразки.

Дніпряни не знають радості перемог у Чемпіонаті з 29 вересня впродовж рекордних для клубу 6-ти ігор: нічия та 5 поразок

Ворскла не знає радості перемог у Чемпіонаті з 31 серпня впродовж 9-ти ігор: нічия та 8 поразок.

Полтавчани не можуть "розмочити" ворота суперників в УПЛ впродовж 360-ти хвилин.

Дніпро-1 утримує клубний рекорд, пропускаючи в УПЛ голи в 6-ти матчах підряд — 13 м’ячів

У 4-му для себе клубі УПЛ дебютує новий головний тренер Ворскли Юрій Максимов, який раніше біля керма Оболоні, Кривбасу та донецького Металурга провів в Чемпіонатах 118 матчів: +41=26-51 м’ячі 127-157.

25-й гол в УПЛ можуть забити Олександр Кобахідзе, Сергій Кравченко (обоє — Дніпро-1).

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