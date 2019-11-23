Дніпро-1 - Ворскла: прев'ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
15 тур
Дніпро-1 - Ворскла
Арбітр: Юрій Іванов (Донецька область) провів 8 матчів в УПЛ
Актуально: Дніпро-1 - Ворскла: онлайн-трансляція 15 туру УПЛ. LIVE
Історія зустрічей
Всього зіграно 2 матчі: +1=1-0 м’ячі 3-1
На полі Дніпра-1 — 1 матч: +1=0-0 м’ячі 2-0
В УПЛ зіграно 1 матч: +0=1-0 м’ячі 1-1.
На полі Дніпра-1: раніше не зустрічалися
Останній матч на полі Дніпра-1 — 07.04.2019. 1/4 фіналу Кубка України-2018/2019
Дніпро-1 — Ворскла — 2:0
Голи: 1:0 — С. Куліш (78), 2:0 — І. Когут (83).
Цікаві факти та можливі події
Дніпро-1 в УПЛ на своєму полі ще внічию матчі не завершувало: 3 перемоги та 4 поразки.
Дніпряни не знають радості перемог у Чемпіонаті з 29 вересня впродовж рекордних для клубу 6-ти ігор: нічия та 5 поразок
Ворскла не знає радості перемог у Чемпіонаті з 31 серпня впродовж 9-ти ігор: нічия та 8 поразок.
Полтавчани не можуть "розмочити" ворота суперників в УПЛ впродовж 360-ти хвилин.
Дніпро-1 утримує клубний рекорд, пропускаючи в УПЛ голи в 6-ти матчах підряд — 13 м’ячів
У 4-му для себе клубі УПЛ дебютує новий головний тренер Ворскли Юрій Максимов, який раніше біля керма Оболоні, Кривбасу та донецького Металурга провів в Чемпіонатах 118 матчів: +41=26-51 м’ячі 127-157.
25-й гол в УПЛ можуть забити Олександр Кобахідзе, Сергій Кравченко (обоє — Дніпро-1).