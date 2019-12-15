Ворскла - Карпати: прев’ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

18 тур

Ворскла - Карпати

Арбітр: Олександр Дердо (Чорноморськ) провів 120 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 53 матчі: +17=15-21 м’ячі 51-64

На полі Ворскли — 25 матчі: +7=12-6 м’ячі 27-23

В УПЛ зіграно 47 матчів: +17=14-16 м’ячі 49-51

На полі Ворскли — 23 матчі: +7=11-5 м’ячі 25-20

Останній матч на полі Ворскли — 12.05.2019. 28-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Ворскла — Карпати — 1:1

Голи: 1:0 — П. Ребенок (15), 1:1 — Р. Дебелко (88).

Ворскла на своєму полі не перемагає Карпати в Чемпіонатах протягом 5-ти ігор: 3 нічиї та 2 поразки.

Полтавці можуть в УПЛ забити 50-й гол у ворота Карпат (ще 1 м’яч).

Цікаві факти та можливі події

З 31 серпня полтавці в УПЛ більше одного голу за матч не забивають — 12 ігор.

Карпати не перемагають в Чемпіонаті з 20 вересня 10 матчів поспіль: =3-7.

Ворскла з 20 жовтня не грає внічию в УПЛ 7 ігор поспіль: перемога та 6 поразок.

Пропускний серіал Карпат триває в Чемпіонаті 6 ігор — 16 голів.

Карпати з 30 серпня в гостях не знають радості перемоги в УПЛ 6 матчів поспіль: по 3 нічиї та поразки.

Ворскла при арбітру Олександру Дердо програє в Чемпіонатах 3 матчі поспіль, при цьому голів не забиваючи.