Шахтар - ФК Львів 4:1. Огляд матчу

Огляд матчу 15 туру УПЛ Шахтар - ФК Львів

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 15 туру УПЛ Шахтар розгромив ФК Львів.

Чемпіонат України, УПЛ

15 тур

22 листопада

Шахтар - ФК Львів 4:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 11 Мораес, 1:1 - 25 Татарков, 2:1 - 53 Мораес, 3:1 - 77 Мораес (пен), 4:1 - 85 Алан Патрік

Шахтар: П'ятов, Ісмаїлі, Кривцов, Матвієнко, Болбат, Маркос Антоніо (Майкон, 82), Степаненко (Дентіньо, 46), Коноплянка (Коваленко, 71), Алан Патрік, Тете, Мораес

ФК Львів: Бандура, Гончар, Братков, Приймак, Мартан, Борзенко, Татарков, Сабіно, Педро (Богунов, 79), Пернамбуко (Альваро, 71), Шина (Феліпе, 86)

Попередження: Степаненко (24), Мораес (78), Патрік (88) - Братков (19), Бандура (70), Сабіно (76), Альваро (86)

Нагадаємо, уболівальники Шахтаря влаштували акцію на підтримку Тайсона.

Раніше повідомлялося, що у FIFPro розчаровані рішенням КДК щодо Тайсона.