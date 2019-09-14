Олександрія - Дніпро-1: прев'ю матчу 7 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.
У 7 турі Української Прем'єр-ліги Олександрія вдома прийматиме Дніпро-1.
Олександрія - Дніпро-1
Олександрія, стадіон НСК Ніка
УПЛ. 7-й тур. 14 вересня, 14:00
Головний арбітр: Андрій Коваленко (Полтава) провів 3 гри в УПЛ
Історія зустрічей:
Перший матч в історії зустрічей суперників.
Цікаві факти та можливі події:
- Олександрія може здобути 40-у домашню перемогу в УПЛ.
- Клубна рекордна домашня пропускна серія Олександрії з 15 вересня 2018 року триває в УПЛ вже 16 ігор — 25 м’ячів.
- Містяни з 26 травня цього року не грають внічию в Чемпіонатах впродовж 8-ми ігор: 3 перемоги та 5 поразок.
- Пропускна серія Дніпра-1 триває в Чемпіонаті 5 ігор — 7 м’ячів.
- 150-й матч в УПЛ може провести Денис Мірошниченко, 100-й — Антон Шендрік (обоє — Олександрія).
- 25-й гол в Чемпіонатах може забити Олександр Кобахідзе, Сергій Кравченко, 10-й — Дмитро Коркішко (усі — Дніпро-1).
- Олександрія при Володимиру Шарану може відсвяткувати 30-ту домашню перемогу в Чемпіонатах.
- Дмитро Михайленко біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 10-ї виїзної нічиєї своїх підопічних.