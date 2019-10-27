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Десна на виїзді знищила ФК Львів у 12 турі УПЛ

Сьогодні 15:56 475 0
Десна увірвалася на другу сходинку у турнірній таблиці
Десна на виїзді знищила ФК Львів у 12 турі УПЛ
#Десна, #ФК Львів, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

ФК Львів в рамках 12 туру УПЛ приймав Десну.

Рахунок у матчі був відкритий на 2-й хвилині матчу, коли Фаворов реалізував одинадцятиметровий. А вже до 10-ї хвилини матчу Хльобас подвоїв перевагу Десни. Наприкінці першого тайму Дегтяров забив третій гол у матчі, який фактично вирішив долю гри.

На початку другої половини гри рахунок до непристойного довів Хльобас. Львів зміг відгратися зусиллями Жозе Вітора.

Закінчував гру ФК ЛЬвів у меншості, наприкінці матчу арбітр вилучив Ренанна, який отримав другу жовту картку.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

27 жовтня, 12 тур

ФК Львів – Десна 1:4 (0:3)

Голи: 0:1 – 2 Фаворов (пен), 0:2 – 9 Хльобас, 0:3 – 41 41 Дегтяров, 0:4 – 46 Хльобас, 1:4 – 61 Вітор

ФК Львів: Сарнавський, Квасний (Богунов, 46), Насонов, Братков, Борзенко,Гончар, Приймак, Пернамбуко, Алваро (Велес, 89), Шина (Зубков, 62), Ренанн

Десна:Паст, Конопля, Гітченко, Імереков, Фаворов, Западня, Огиря (Єрмаков, 87), Хльобас, Фаворов, Калітвінцев (Старенький, 78), Дегтярьов (Картушов, 68)

Попередження: Алваро (38), Ренан (57), Богунов (65) - Конопля (21), Картушов (83)

 Вилучення: Ренан (80, друга жовта картка)

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