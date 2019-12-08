Маріуполь зіграв у нічию із ФК Львів у 17 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 17 турі УПЛ Маріуполь вдома не зміг переграти Львів.
Матч завершив нульовою нічиєю. Поєдинок запам'ятався лише вилученнями у складі обох команд.
Чемпіонат України, УПЛ
17 тур
8 грудня
Маріуполь - Львів 0:0 (0:0)
Маріуполь: Гальчук – Яворський, Биков, Чоботенко (Топалов, 50) – Тищенко, Горбунов, Петерман (Танковський, 46), Мишньов, Кірюханцев – Вакула, Чурко (Кащук, 77).
ФК Львів: Сарнавський – Татарков, Братков, Гончар, Люлька – Борзенко – Богунов (Квасний, 90+2), Сабіно, Алваро (Пернамбуко, 72), Шина – Ренан (Велвес, 68).
Попередження: Тищенко, 66, Вакула, 89 – Шина, 19, Алваро, 62, Пернамбуко, 86
Видалення: Танковський, 64 – Братков, 48