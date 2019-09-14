Шахтар - Зоря: прев'ю матчу 7 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.
У центральномк матчі 7 туру Української Прем'єр-ліги донецький Шахтар прийматиме луганську Зорю.
Шахтар - Зоря
Історія зустрічей:
Всього зіграно 42 матчів: +36=1-5 м’ячі 106-27
На полі Шахтаря — 20 матчів: +16=1-3 м’ячі 46-12
В УПЛ зіграно 40 матчів: +34=1-5 м’ячі 100-24
На полі Шахтаря — 20 матчів: +16=1-3 м’ячі 46-12
Останній матч на полі Шахтаря — 13.04.2019. 24-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Шахтар — Зоря — 3:0
Голи: 1:0 — В. Коваленко (15), 2:0 — О. Кайоде (50), 3:0 — Майкон (90+1)
Одну з трьох своїх найбільших поразок в Чемпіонатах Зоря зазнала саме від Шахтаря — 1:7 (30.10.2015 р.).
Зоря найбільше голів за матч в УПЛ пропустила саме від Шахтаря — 7 м’ячів.
Цікаві факти та можливі події:
- Шахтар не знає поразок в УПЛ з 11 серпня 2018 року вже 35 матчів поспіль: +30=5.
- Зоря може зіграти 150-й матч у Чемпіонатах без пропущених голів.
- Переможний серіал гірників з 26 травня цього року триває у Чемпіонатах 8 матчів, м’ячі 26-3.
- Голева серія Зорі з 26 травня продовжується в УПЛ 8 матчів — 13 м’ячів.
- З 26 травня цього року гравці Шахтаря менше 2-х голів за матч в УПЛ не забивають — 8 ігор.
- 20-й гол в УПЛ може забити Дентиньо, 15-й — Сергій Болбат, Тарас Степаненко (усі — Шахтар).
- Асистент арбітра Ігор Альохін (Хмельницький) проведе 110-й матч в УПЛ.