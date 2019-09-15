Колос - Львів: прев'ю матчу 7 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Ковалівський Колос зіграє вдома з ФК Львів у 7 турі Української Прем'єр-ліги.
Колос - ФК Львів
Київ, Оболонь-Арена
УПЛ. 15 вересня, 19:30
Арбітр: Олександр Омельченко (Слов’янськ) провів 6 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей:
Всього зіграно 5 матчів: +4=0-1 м’ячі 12-7
На полі Колоса — 3 матчі: +2=0-1 м’ячі 6-5
В УПЛ раніше не зустрічалися.
Останній матч на полі Колоса
14.08.2016. 4-й тур чемпіонату України-2016/2017 у Першій лізі
Колос — Львів — 2:1
Голи: 1:0 — В. Рябов (6), 2:0 — Я. Вишняк (20), 2:1 — Р. Степанюк (90).
Колос забивав голи у всіх особистих матчах зі Львовом
Цікаві факти та можливі події:
- Колос не перемагає в УПЛ 4 гри поспіль: =1-3.
- Львів може зазнати 30-ї поразки в Чемпіонатах.
- Безнічийна клубна рекордна серія Львова триває 8 ігор: 2 перемоги та 6 нічиїх.
- У 2-му для себе клубі УПЛ в ролі головного тренера дебютує новий керманич Львова Володимир Мазяр, який раніше очолював кам’янську Сталь у 16-ти матчах Чемпіонатів: +4=4-8 м’ячі 14-22
- Володимир Мазяр стане 7-м головним тренером Львова у Чемпіонатах України.
- Вадим Парамонов з Колоса у минулому сезоні виступав саме за Львів.
- Дебютна в Чемпіонатах гра Львова при арбітру Олександру Омельченко.