 Шахтар - Олімпік: прев'ю матчу УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Олімпік: прев'ю матчу УПЛ

Сьогодні 12:31 217 0
Гравці Шахтаря забивають голи у всіх особистих зустрічах з Олімпіком
Шахтар - Олімпік: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

17 тур

Шахтар - Олімпік

Арбітр: Дмитро Бондаренко (Одеса), провів 14 ігор в УПЛ.

  Актуально: Шахтар - Олімпік: онлайн-трансляція матчу 17 туру УПЛ. LIVE 

Історія зустрічей

Всього зіграно 14 матчів: +10=4-0 м’ячі 44-13

На полі Шахтаря — 6 матчів: +3=3-0 м’ячі 15-4

В УПЛ зіграно 13 матчів: +9=4-0 м’ячі 41-11

На полі Шахтаря — 6 матчів: +3=3-0 м’ячі 15-4

Останній матч на полі Шахтаря — 02.12.2018. 17-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Шахтар — Олімпік — 2:2

Голи: 1:0 — Жуніор Мораес (7), 1:1 — Є. Пасіч (52), 1:2 — В. Балашов (66), 2:2 — Жуніор Мораес (90+3).

Олімпік найбільшої поразки в Чемпіонатах зазнав саме від Шахтаря — 0:6 (15.03.2015 р.).

Гравці Шахтаря забивають голи у всіх особистих зустрічах з Олімпіком.

Серед чинних гравців найкращий бомбардир попередніх матчів в УПЛ Жуніор Мораес (Шахтар, 7 голів).

Цікаві факти та можливі події

Шахтар може забити 1800-й гол в Чемпіонатах (ще 1 м’яч).

Шахтар не знає поразок в Чемпіонатах з 11 серпня 2018 року вже 45 матчів поспіль: +38=7, а на своєму полі 27 матчів: +22=5.

Олімпік може зазнати 40-ї поразки в УПЛ на полях суперників.

З 24 серпня цього року олімпійці більше одного голу в гостьовому матчі в Чемпіонаті не пропускають

Тайсон може забити 50-й гол в складі Шахтаря у всіх турнірах.

20-й гол в УПЛ можуть забити Дентіньо, Віктор Коваленко, 15-й — Сергій Болбат, Тарас Степаненко (усі — Шахтар).

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