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Львів - Зоря: прев'ю матчу 10 туру УПЛ

Сьогодні 09:37 256 0
Володимир Мазяр біля керма різних клубів проведе 20-й матч в Чемпіонатах.
Львів - Зоря: прев'ю матчу 10 туру УПЛ
#УПЛ, #Львів, #Зоря

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

10 тур

5 жовтня

Львів - Зоря

Арбітр: Володимир Новохатній (Київ) провів 13 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 9 матчів: +0=4-5 м’ячі 2-7

На полі Львова — 5 матчів: +0=2-3 м’ячі 0-3

В УПЛ зіграно 8 матчів: +0=4-4 м’ячі 2-6

На полі Львова — 4 матчі: +0=2-2 м’ячі 0-2

Останній матч на полі Львова — 22.05.2019. 30-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Львів — Зоря — 0:0

Гравці Львова на своєму полі голів у ворота Зорі ще не забивали.

Цікаві факти та можливі події

Львів утримує клубну антирекордну домашню безвиграшну серію в Чемпіонатах, яка з 10 листопада 2018 року триває 13 ігор: 4 нічиї та 9 поразок.

Львів на своєму полі не забиває голів в УПЛ з 13 квітня цього року впродовж рекордних для клубу 648-ми хвилин.

Львів утримує два клубних рекордних серіали в УПЛ, які розпочалися ще 28 квітня і тривають 11 ігор: безнічийний — 2 перемоги та 9 поразок та пропускний — 21 м’яч.

Львів загалом не забиває голів в Чемпіонаті з 31 серпня впродовж 361-ї хвилини.

Містяни на своєму полі можуть пропустити 50-й гол в УПЛ — ще 2 взяття воріт.

Володимир Мазяр біля керма різних клубів проведе 20-й матч в Чемпіонатах.

Зоря при Віктору Скрипнику в гостях в УПЛ ще внічию не грала: 4 перемоги та поразка.

Капітан Львова Сергій Борзенко та його одноклубник Антон Братков, а також капітан Зорі Микита Шевченко з початку Чемпіонату виступають без замін

100-й матч в УПЛ може провести Заурі Махарадзе (Зоря).

10-й гол в УПЛ може забити Владислав Кочергін (Зоря).

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