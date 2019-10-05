Львів - Зоря: прев'ю матчу 10 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
10 тур
5 жовтня
Львів - Зоря
Арбітр: Володимир Новохатній (Київ) провів 13 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 9 матчів: +0=4-5 м’ячі 2-7
На полі Львова — 5 матчів: +0=2-3 м’ячі 0-3
В УПЛ зіграно 8 матчів: +0=4-4 м’ячі 2-6
На полі Львова — 4 матчі: +0=2-2 м’ячі 0-2
Останній матч на полі Львова — 22.05.2019. 30-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Львів — Зоря — 0:0
Гравці Львова на своєму полі голів у ворота Зорі ще не забивали.
Цікаві факти та можливі події
Львів утримує клубну антирекордну домашню безвиграшну серію в Чемпіонатах, яка з 10 листопада 2018 року триває 13 ігор: 4 нічиї та 9 поразок.
Львів на своєму полі не забиває голів в УПЛ з 13 квітня цього року впродовж рекордних для клубу 648-ми хвилин.
Львів утримує два клубних рекордних серіали в УПЛ, які розпочалися ще 28 квітня і тривають 11 ігор: безнічийний — 2 перемоги та 9 поразок та пропускний — 21 м’яч.
Львів загалом не забиває голів в Чемпіонаті з 31 серпня впродовж 361-ї хвилини.
Містяни на своєму полі можуть пропустити 50-й гол в УПЛ — ще 2 взяття воріт.
Володимир Мазяр біля керма різних клубів проведе 20-й матч в Чемпіонатах.
Зоря при Віктору Скрипнику в гостях в УПЛ ще внічию не грала: 4 перемоги та поразка.
Капітан Львова Сергій Борзенко та його одноклубник Антон Братков, а також капітан Зорі Микита Шевченко з початку Чемпіонату виступають без замін
100-й матч в УПЛ може провести Заурі Махарадзе (Зоря).
10-й гол в УПЛ може забити Владислав Кочергін (Зоря).