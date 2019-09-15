Динамо – Десна 1:2. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Десна у матчі сьомого туру української Прем'єр-ліги здобула історичну перемогу над київським Динамо.
Чемпіонат України, Українська Прем'єр-ліга
7 тур, 15 вересня
Динамо - Десна 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 40 Калітвінцев, 1:1 – 49 Бєсєдін, 1:2 – 58 Філіппов
Динамо: Денис Бойко, Віталій Миколенко, Микита Бурда, Тамаш Кадар, Олександр Караваєв, Мохаммед Кадірі (Фран Соль, 85), Денис Гармаш (Володимир Шепелєв, 74), Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Карлос Де Пена (Жерсон Родрігес, 46), Артем Бесєдін
Десна: Євген Паст, Денис Фаворов, Владислав Огиря (Віталій Єрмаков, 84), Владислав Калітвінцев, Єгор Картушов, Андрій Гітченко, Андрій Мостовий, Максим Імереков, Андрій Богданов (Андрій Домбровський, 78), Артем Фаворов, Олександр Філіппов (Юхим Конопля, 89)
Попередження, Карлос Де Пена (45+3) - Владислав Огиря (76), Євген Паст (96)
Нагадаємо, Маріуполь розписав мирову з Олімпіком.
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