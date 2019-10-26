Маріуполь вдома переміг Колос у 12 турі УПЛ

Господарі забили по голу у кожному з таймів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 12 туру УПЛ ФК Маріуполь вдома приймав ковалівський Колос.

На 39-ій хвилині матчу Кирюханцев сповна скористався помилкою гравця Колоса Чорноморця, відкривши рахунок на стадіоні у Маріуполі. А на 78-ій хвилині матчу Костишин не реалізував вихід один на один з голкіпером господарів Гальчуком. Через вісім хвилин господарів подвоїли рахунок. Наприкінці матчу захисник гостей Максименко отримав червону картку.

Чемпіонат України - УПЛ

12 тур, 26 жовтня

Маріуполь - Колос 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Кирюханцев, 2:0 - 86 Топалов

Маріуполь: Гальчук - Кирюханцев, Чоботенко, Дава, Биков (Тищенко 80) - Танковський, Федорчук - Чурко (Топалов 70), Мишньов, Горбунов (Корнієнко 68) - Вакула

Колос: Волинець - Зозуля, Максименко, Парамонов, Чорноморець - Мілько - Ільїн, Смирний (Кізілатеш 24; Костишин 77), Оріховський, Морозко - Нехтій (Кожушко 66)

Вилучення: Максименко 90

Раніше, Хачеріді міг перейти до Колоса.

Нагадаємо, Маріуполь вирвав перемогу в Дніпро-1.