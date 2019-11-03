Олександрія - Маріуполь: прев'ю на матч УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

13 тур

Олександрія - Маріуполь

Арбітр: Дмитро Бондаренко (Одеса) провів 13 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 17 матчів: +4=6-7 м’ячі 18-26

На полі Олександрії – 8 матчів: +4=3-1 м’ячі 12-8

В УПЛ зіграно 13 матчів: +3=5-5 м’ячі 13-16

На полі Олександрії – 6 матчів: +3=2-1 м’ячі 8-6.

Останній матч на полі Олександрії – 24.04.2019. 25-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Олександрія – Маріуполь – 2:1

Голи: 1:0 – Є. Банада (20), 1:1 – В. Вакула (23). 2:1 – Д. Гречишкін (32).

Олександрія забивала голи у всіх домашніх матчах з Маріуполем у всіх турнірах.

Цікаві факти та можливі події

Олександрія з 3 квітня цього року на своєму полі не грає внічию в УПЛ впродовж рекордних для клубу 11-ти ігор: 5 перемог та 6 поразок.

Маріуполь може здобути 180-ту перемогу в Чемпіонатах.

Маріуполь з 24 квітня цього року в гостях більше 1-го голу за матч в Чемпіонатах не забиває.

10-й гол в УПЛ може забити Владислав Вакула (Маріуполь).

Азовці при Олександру Бабичу можуть у Чемпіонатах пропустити 100-й гол (ще 2 м’ячі).

Юрій Паньків, Дмитро Гречишкін (обоє – Олександрія) з початку Чемпіонату виступають без замін.