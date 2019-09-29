Олімпік - Зоря 0:5. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
Зоря розгромила Олімпік у 9 турі УПЛ.
40 хвилина. Відео голу Юрченка
53 хвилина. Відео голу Русина
73 хвилина. Відео голу Леднєва
80 хвилина. Відео голу Кабаєва
88 хвилина. Відео голу Русина
Чемпіонат України - Українська Прем'єр-ліга
29 вересня, 9 тур
Олімпік - Зоря 0:5 (0:1)
Голи: 1:0 – 40 Юрченко, 2:0 – 53 Русин, 3:0 – 73 Леднєв, 4:0 – 80 Кабаєв, 5:0 – 88 Русин
Олімпік: Володимир Кринська - Євген Цимбалюк, Павло Лук'янчук, Дмитро Гришко - Павло Ксьонз, Євген Пасіч, Фабінью (Роман Вантух, 46), Сергій Політило, Максим Тейшейра, Демір Імері (Жоффрей Чінеду, 77) - Матар Дьє.
Зоря: Микита Шевченко - Йёль Абу Ханна (Микита Каменюка, 65), Олександр Тимчик, Віталій Вернидуб - Дмитро Іванисеня, Владислав Кочергін (Ігор Чайковський, 78), Владлен Юрченко (Леван Арвеладзе, 71), Євген Чеберко, Богдан Ледньов - Назарій Русин, Владислав Кабан.
Вилучення: 37 Павло Ксьонз
Попередження: Йоль Абу Ханна (49), Євген Чеберко (89).
Раніше, Динамо розібралося із Дніпро-1.