 Олімпік - Динамо: прев'ю матчу УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Визначилися суперники збірної України на Євро-2020
Вчора 19:56 3235
Став відомий повний календар і розклад Євро-2020
Сьогодні 13:33 370
Збірна України зіграє товариські матчі із Францією та Польщею
Вчора 21:43 1131
Шевченко: Україна має чудові шанси на вихід із групи
Вчора 20:51 2398
Жеребкування Євро-2020: Як це було
Вчора 20:00 5064
Ворскла перемогла Колос у 16 турі УПЛ
Вчора 18:55 533
Італія виграла змішану естафету Кубка світу, Україна - 15
Вчора 17:26 827
Челсі - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу АПЛ. LIVE
Вчора 16:56 691
Зоря перемогла Карпати у 16 турі УПЛ
Вчора 15:50 682
Україна посіла 4 місце в одиночній змішаній естафеті на Кубку світу
Вчора 14:47 1186
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:50 Хокей. УХЛ Донбас - Кременчук 1:5. Огляд матчу 20
13:33 Євро-2020 Став відомий повний календар і розклад Євро-2020 370
13:32 Пряма трансляція Атлетіко Мадрид - Барселона: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Іспанії. LIVE 72
13:15 Футбол Шевченко є наймолодшим тренером фінальної частини Євро-2020 358
13:14 Пряма трансляція Маріуполь - Шахтар: онлайн-трансляція 16 туру УПЛ. LIVE 239
13:10 Пряма трансляція Десна - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 16 туру УПЛ. LIVE 111
13:07 Пряма трансляція Манчестер Юнайтед - Астон Вілла: онлайн-трансляція матчу АПЛ. LIVE 93
12:57 Футбол Падерборн - Лейпциг 2:3. Огляд матчу 189
12:54 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 227156
12:40 Євро-2020 Павелко: Думаю, під час Євро-2020 збірна України базуватиметься у Бухаресті 242 1
12:25 Футбол Герта - Боруссія Д 1:2. Огляд матчу 182
12:10 Бокс Черкашин достроково переміг фіна Еклунда 146
12:00 Футбол Олімпік - Динамо: прев'ю матчу УПЛ 351
11:52 Футбол Реал Сосьєдад – Ейбар 4:1. Огляд матчу 228
11:33 Футбол Алавес - Реал 1:2. Огляд матчу 233
11:15 Футбол Максимов вказав термін дії контракту у Ворсклі 416
10:57 Баскетбол Х'юстон знищив Атланту, Сакраменто здолало Денвер. Результати матчів НБА 163
10:40 Футбол Гаттузо може очолити Фіорентину 185
10:30 Футбол Маріуполь - Шахтар: прев'ю матчу УПЛ 212
10:25 Футбол Брешія – Аталанта 0:3. Огляд матчу 293
10:10 Хокей Колорадо розгромило Чикаго, Торонто переграло Баффало. Результати матчів НХЛ 156
10:08 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 129228
10:06 Пряма трансляція Олімпік - Динамо: онлайн-трансляція матчу 16 туру УПЛ. LIVE 256
09:55 Бокс Руденко програв за очками китайцеві у Монако 390
09:40 Футбол Баварія – Баєр 1:2. Огляд матчу 293

Олімпік - Динамо: прев'ю матчу УПЛ

Сьогодні 12:00 351 0
Олімпік не знає поразок в УПЛ 5 ігор поспіль
Олімпік - Динамо: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

16 тур

Олімпік - Динамо

Арбітр: Віталій Романов (Дніпро) провів 87 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 15 матчів: +1=3-11 м’ячі 6-27

На полі Олімпіка — 7 матчів: +1=1-5 м’ячі 4-13

В УПЛ зіграно 13 матчів: +1=2-10 м’ячі 5-23

На полі Олімпіка — 6 матчів: +1=0-5 м’ячі 4-13

Останній матч на полі Олімпіка — 17.03.2019. 22-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Олімпік — Динамо — 1:2.

Голи: 0:1 — В. Циганков (14), 1:1 — О. Гай (27), 1:2 — Н. Русин (39).

Гольовий серіал Динамо в ворота Олімпіка в УПЛ триває 12 ігор — 23 м’ячі.

Безвиграшна серія олімпійців в матчах з динамівцями триває в Чемпіонатах 5 ігор: =1-4.

Серед чинних гравців найкращий голеадор попередніх матчів — динамівець Віктор Циганков (5 м’ячів).

Цікаві факти та можливі події

Динамівці можуть здобути 620-ту перемогу в Чемпіонатах України, в тому числі 280-ту на полях суперників.

Динамо з 22 вересня більше одного голу за матч в УПЛ не пропускає — 9 матчів.

Олімпік не знає поразок в УПЛ 5 ігор поспіль: +4=1.

Безнічийний виїзний серіал Динамо триває в Чемпіонаті 4 матчі: 3 перемоги та поразка.

Динамо при Олексію Михайличенку може здобути 25-ту виїзну перемогу в Чемпіонатах.

25-й гол в УПЛ може забити Артем Бєсєдін (Динамо).

10-й в УПЛ матч Вісенте Гомеса біля керма Олімпіка.

Коментарі ()