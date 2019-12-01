Олімпік - Динамо: прев'ю матчу УПЛ

Олімпік не знає поразок в УПЛ 5 ігор поспіль

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

16 тур

Олімпік - Динамо

Арбітр: Віталій Романов (Дніпро) провів 87 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 15 матчів: +1=3-11 м’ячі 6-27

На полі Олімпіка — 7 матчів: +1=1-5 м’ячі 4-13

В УПЛ зіграно 13 матчів: +1=2-10 м’ячі 5-23

На полі Олімпіка — 6 матчів: +1=0-5 м’ячі 4-13

Останній матч на полі Олімпіка — 17.03.2019. 22-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Олімпік — Динамо — 1:2.

Голи: 0:1 — В. Циганков (14), 1:1 — О. Гай (27), 1:2 — Н. Русин (39).

Гольовий серіал Динамо в ворота Олімпіка в УПЛ триває 12 ігор — 23 м’ячі.

Безвиграшна серія олімпійців в матчах з динамівцями триває в Чемпіонатах 5 ігор: =1-4.

Серед чинних гравців найкращий голеадор попередніх матчів — динамівець Віктор Циганков (5 м’ячів).

Цікаві факти та можливі події

Динамівці можуть здобути 620-ту перемогу в Чемпіонатах України, в тому числі 280-ту на полях суперників.

Динамо з 22 вересня більше одного голу за матч в УПЛ не пропускає — 9 матчів.

Олімпік не знає поразок в УПЛ 5 ігор поспіль: +4=1.

Безнічийний виїзний серіал Динамо триває в Чемпіонаті 4 матчі: 3 перемоги та поразка.

Динамо при Олексію Михайличенку може здобути 25-ту виїзну перемогу в Чемпіонатах.

25-й гол в УПЛ може забити Артем Бєсєдін (Динамо).

10-й в УПЛ матч Вісенте Гомеса біля керма Олімпіка.