 Олімпік - Олександрія: прев'ю матчу УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Олімпік - Олександрія: прев'ю матчу УПЛ

Сьогодні 09:30 209 0
Олімпік - Олександрія: прев'ю матчу УПЛ
#Оліпік, #Олександрія, #УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

14 тур

Олімпік - Олександрія

Арбітр: Сергій Бойко (Київська область) провів 104 матчі в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 18 матчів: +4=7-7 м’ячі 15-21

На полі Олімпіка — 9 матчів: +2=4-3 м’ячі 8-12

В УПЛ зіграно 13 матчів: +3=5-5 м’ячі 9-12

На полі Олімпіка — 6 матчів: +2=2-2 м’ячі 4-5

Останній матч на полі Олімпіка — 29.09.2018. 10-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Олімпік — Олександрія — 2:3

Голи: 1:0 — В. Кольцов (11), 1:1 — Д. Шастал (25), 2:1 — С. Політило (29), 2:2 — Є. Банада (74), 2:3 — В. Грицук (88).

Безвиграшна серія олімпійців проти Олександрії з 15 квітня 2018 року триває 5 ігор: 2 нічиї та 3 поразки.

Цікаві факти та можливі події

Олександрія на полях суперників в УПЛ може забити 150-й гол (ще 2 м’ячі)

Олімпійці утримують клубний рекорд, перемагаючи в Чемпіонаті 3 матчі поспіль.

Безвиграшна виїзна серія містян триває в Чемпіонаті 3 матчі: =2-1.

Безнічийна домашня клубна рекордна серія Олімпіка з 18 травня цього року продовжується в Чемпіонатах 7 ігор: 3 перемоги та 4 поразки.

Олександрія з 31 серпня більше одного гола за матч в УПЛ не пропускає.

15-й гол в УПЛ може забити Євген Банада, 10-й — Денис Безбородько, Олексій Довгий (усі — Олександрія).

Юрій Паньків, Дмитро Гречишкін (обоє — Олександрія) з початку Чемпіонату виступають без замін.

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