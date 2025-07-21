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Вільяреал придбав у Карпат українського воротаря

Андрій Мошкун — 21 липня 2025, 18:53
Вільяреал придбав у Карпат українського воротаря
ФК Карпати

Футбольний клуб Карпати досягнув угоди з іспанським Вільярреалом про продаж 21-річного голкіпера Якова Кінарейкіна.

Про це інформує пресслужба клубу.

Деталі переходу, зокрема, трансферна вартість та термін контракту Кінарейкіна наразі невідомі. 

Воротар підписав контракт із львівським клубом минулого літа. У сезоні 2024/2025 Кінарейкін провів у складі Карпат 13 матчів, п’ять з яких відіграв "на нуль".

"Карпати вдячні Якову за внесок у розвиток команди, професіоналізм на полі та за його межами і бажають успіхів у подальшій ігровій кар’єрі", – повідомили у львівському клубі.

Раніше повідомлялося, що Вільярреал розглядає можливість трансферу Луніна.

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