Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 24 листопада, київське Динамо розгромило Маріуполь у рамках 15 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
24 листопада, 15 тур
Голи: 1:0 - 21 Буяльський, 2:0 - 77 Циганков, 3:0 - 81 Вербич
Маріуполь: Гальчук, Чоботенко, Дава, Яворський, Кирюханцев, Тищенко, Чех, Мішньов, Горбунов, Вакула, Чурко
Запасні: Худжамов, Полегенько, Путря, Петерман, Кащук, Фомін
Динамо: Бущан, Сидорчук, Шепелєв, де Пена, Циганков, Миколенко, Караваєв, Буяльський, Шабанов, Бесєдін, Кадар
Запасні: Нещерет, Вербич, Соль, Шапаренко, Гармаш, Родрігес, Кендзьора
Жовті картки: Тищенко(18), Бєсєдін(38), Дава(61)
Нагадаємо, Олімпік здобув вольову перемогу над Карпатами.