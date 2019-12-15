 Олександрія вирвала перемогу у Дніпра-1 | Футбол | Champion.com.ua
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Олександрія вирвала перемогу у Дніпра-1

Сьогодні 18:54 212 0
Три пенальті - три голи
Олександрія вирвала перемогу у Дніпра-1

Джерело - Чемпіон.

У заключному матчі 18-го туру УПЛ СК Дніпро-1 будинку в меншості програв Олександрії - 1:2.

Основні події настали в останній десятихвилинці. Спершу Третьяков реалізував пенальті. На 90-й хвилині Куліш зрівняв рахунок "з точки" за фол Лучкевича.

Уже в компенсований час Назаренко отримав пряму червону і залишив Дніпро удев'ятьох. Втримати перемогу господарям не вдалося - головний арбітр зустрічі Микола Балакін призначив третій пенальті у матчі. Третьяков оформив дубль і приніс перемогу Олександрії.

Дніпро з 18 очками залишився на восьмому місці. У Олександрії - п'ятий рядок і 33 очка в активі.

Чемпіонат України - УПЛ

18 тур, 15 грудня 

Дніпро-1 - Олександрія 1:2 (0:0)

Голи 0:1 - 79 Третяков, 1:1 - 90 Куліш, 1:2 - 90+3 Третяков

Дніпро-1 – Юрчук, Шаповал, Гуйє, Лопирьонок, Логінов, Когут (Назаренко, 46), Кравченко, Булеца (Польовий, 90), Вакулко, Чічіков (Кобахідзе, 74), Куліш.

Олександрія – Білик, Дубра, Стецьків (Безбородько, 46), Бабогло, Мирошниченко, Запорожан (Задерака, 64), Третьяков, Ковалец, Довгий (Банада, 75), Гречишкін, Лучкевич.

Попередження:

Кравченко (14), Запорожан (20), Вакулко (28), Стецьків (30), Когут (35), Мірошніченко (61), Лопиренок (70), Гуйє (87), Лучкевич (88).

Видалення:

Лопирьонок (79), Назаренко (90).

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