Шахтар здобув легку перемогу над Карпатами у 13 турі УПЛ

Гірники експериментальним складом перемогли у Львові

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13 туру УПЛ львівські Карпати приймали донецький Шахтар.

Гірники у цьому матчі грали експериментальним складом. По при гості святкували перемогу, якій допомогла і груба помилка голкіпера Карпат Підківки, який вибиваючи м’яч від воріт виконав передачу на Борячука, котрий відкрив рахунок.

На початку другого тайму матчу гостей чекала неприємність - отримав травму півзахисник гірників Соломон. А на 58-ій хвилині матчу знову припустився помилки голкіпер господарів і Коваленко подвоїв рахунок. Досить швидко Тете довів рахунок до 3:0.

Чемпіонат України - УПЛ

13 тур, 2 листопада

Карпати - Шахтар 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Борячук, 0:2 - 58 Коваленко, 0:3 - 65 Тете

Раніше, Тарас Степаненко не задоволений суддівством Віктора Копієвського у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти київського Динамо (1:2).