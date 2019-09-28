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Карпати - Колос: прев'ю матчу 9 туру УПЛ

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Львівські Карпати поміряються силами з дебютантом Ліги
Карпати - Колос: прев'ю матчу 9 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Арбітр: Іван Бондар (Київ) провів 51 гру в УПЛ.

Історія зустрічей

Перший матч в історії зустрічей суперників.

Цікаві факти та можливі події

Пропускна домашня серія Карпат з 25 травня триває у Чемпіонатах 5 ігор поспіль — 8 голів.

Гравці Колоса з 4 серпня більше одного голу за матч в УПЛ не забивають.

Вадим Мілько — єдиний гравець Колоса, який з початку Чемпіонату виступає без замін.

В Карпатах таким єдиним "незамінним" гравцем в поточному Чемпіонаті залишається Роман Підківка.

Роман Підківка може пропустити 100-й гол в Чемпіонатах (ще 1 м’яч).

Карпати при арбітру Івану Бондарю в УПЛ ще не програвали — 6 ігор: +3=3.

Іван Бондар проведе 1-й матч в УПЛ за участю Колоса.

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