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Олімпік – Ворскла 2:0. Відео голів

Вчора 22:26 139 0
Відео голів матчу Олімпік – Ворскла
Олімпік – Ворскла 2:0. Відео голів
#Олімпік, #Ворскла, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Олімпік переміг Ворсклу в рамках 11 туру української Прем'єр-ліги.

67 хвилина. Відео голу Тейшейри

75 хвилина. Відео голу Лук’янчука

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

11 тур, 20 жовтня

Олімпік – Ворскла 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 67 Тейшейра, 2:0 – 75 Лук’янчук

Олімпік: Кринський – Вантух, Лукьянчук, Гришко, Є. Пасіч – Політило, Цимбалюк – Тейшейра, Фабіньо (Кравчук, 61), Імері (Балашов, 61) – Дійє (Шахаб, 83)

Ворскла: Ткаченко – Мельничук, Чеснаков, Баєнко, Сапай – Челядін (Скляр, 90) – Стрижак, Луізао (Габелок, 69), Васін – Козиренко, Коломоєць

Попередження: Шахаб, 89 – Сапай, 22, Челядін , 71

Нагадаємо, Динамо мінімально перемогло Олександрію в 11 турі УПЛ.

Також, Маріуполь вирвав перемогу в Дніпро-1.

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