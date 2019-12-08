Джерело - Чемпіон.
У матчі 17 туру УПЛ ФК київське Динамо поступилося Зорі.
Динамо - Зоря 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 6 Михайличенко, 1:1 - 22 Вербич, 1:2 - 56 Хомченовський
Динамо: Денис Бойко, Денис Попов, Сергій Сидорчук, Беньямін Вербіч (Георгій Цітаїшвілі 81), Микола Шапаренко (Артем Шабанов 57), Віктор Циганков, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Артем Бесєдін (Карлос Де Пена 60), Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора
Зоря: Микита Шевченко, Владислав Кочергін, Дмитро Хомченовський, Богдан Михайліченко (Віталій Вернидуб 59), Олександр Тимчик, Джоель Абу Ханна (Леван Арвеладзе 75), Дмитро Іванісеня (Максим Луньов 80), Владислав Кабаєв, Артем Громов, Владлен Юрченко, Євген Чеберко
Попередження: Тамаш Кадар 33, Тамаш Кадар 53, Беньямін Вербіч 66, Сергій Сидорчук 85 - Євген Чеберко 66
Вилучення: Тамаш Кадар 53 (друга жовта)
Раніше, тренер Динамо "послав" уболівальника і показав середній палець.
Нагадаємо, Олександрія перемогла Ворсклу.